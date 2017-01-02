愛兒被保姆摔到頭骨破裂 女星慘罹創傷後壓力症候群

女星伊娃艾穆莉（右後）與丈夫凱爾馬汀諾（左後）育有1子1女，卻在去年感恩節過後沒多久就遇到兒子不慎被摔到頭骨破裂的恐怖意外。（翻攝自伊娃艾穆莉Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去曾演過《熱力師奶》等片的31歲美國女星伊娃艾穆莉（Eva Amurri），除了有過拿過奧斯卡影后的媽媽蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）外，還在2011年嫁給了前大聯盟足球員兼現任轉播評論員凱爾馬汀諾（Kyle Martino），夫妻倆雖然曾在2015年經歷過一次流產，不過現在也育有1子1女，小兒子在去年10月份才剛剛出生，成為幸福的4口之家。然而，在小兒子才1個多月時，竟發生了被保姆不慎摔落在地，造成其頭骨破裂的慘劇，雖然兒子現在已經康復、身體狀況一切良好，但這恐怖的經歷仍讓為人母的伊娃艾穆莉受到不小驚嚇，甚至因此出現了創傷後壓力症候群（PTSD）的狀況。

伊娃艾穆莉現在育有一名2歲多的女兒跟3個月大的兒子。（翻攝自Happily Eva After）

伊娃艾穆莉在新年第一天，於自己的網站上PO文寫出這段震驚眾人的慘痛回憶，表示兒子在感恩節過後沒幾天，就因為夜班保姆不小心打了瞌睡、失手將他摔落到堅硬的木頭地板上，她寫道：「我跟老公當時都在睡覺，突然就被兒子的頭部撞擊到地板的巨響給驚醒，接著就是穿破屋頂的歇斯底里尖叫聲。」夫妻倆還在強褓中的寶貝兒子被這樣一摔，嬰兒尚還柔軟的頭蓋骨就出現了破裂的狀況，當場頭部也不斷流出血來，之後緊急被救護車載往耶魯醫學中心救治，在那度過了有生以來最過焦心的2天，等待兒子被醫治以及更進一步的檢驗結果出爐。她形容自己在醫院時就是不停哭泣，告訴任何願意聽她說話的人，說這一切都是自己沒有盡到為人母的責任，更吐露：「雖然我後來終於能夠接受這場意外不是我所能夠阻止的，但是這已經嚴重影響到我的日常生活了。」

伊娃艾穆莉的小兒子不慎被打瞌睡的保姆摔落在地，他的頭骨在撞擊到堅硬的木頭地板後出現了破裂的現象，讓伊娃艾穆莉後來也出現了創傷後壓力症候群的現象。（翻攝自伊娃艾穆莉Instagram）

在這個恐怖的意外發生後，她就開始出現了頭暈、噁心反胃、無法入睡、恐慌症發作的情形，就連看到2歲的小女兒在玩耍時不慎摔倒、人完全沒有大礙，也會驚嚇到抓著老公的手啜泣，擔心女兒會不會有事，特別是在聽到小兒子哇哇大哭時，就會勾起她當時遭遇這場恐怖意外的回憶，除了會出現恐慌症狀外，也情不自禁會流淚、心跳加速，這也導致了伊娃艾穆莉現在完全無法將照顧孩子的重責委託他人來執行，只得親自上陣才能稍稍安心一些；所幸小兒子復原速度相當快，現在３個月大的他已經完全沒事、健康狀態也相當良好，真是不幸中的大幸。

雖然遭遇了如此恐怖的意外，不過幸好小兒子很快就康復，成為不幸中的大幸。（翻攝自伊娃艾穆莉Instagram）