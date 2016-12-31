（圖多）蔡阿嘎老婆「二伯」終於露臉 絕美婚紗曝光！
2016/12/31 13:50
〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有百萬粉絲的網路紅人蔡阿嘎，選在2016年的最後一天，將初戀情人「二伯」娶回家，從二伯開始參與阿嘎的影片以來，一直都沒有露出廬山真面目，不是用修圖軟體遮住眼睛，就是戴著眼鏡，從未真正露面，因此粉絲們都非常好奇嘎嫂的長相，就在小倆口舉行跨年婚禮的這一天，知名婚紗品牌「林莉」也正式曝光他們的絕美婚紗照，讓粉絲終於可以看到嘎嫂的真面目了。
阿嘎今天在與老婆在相識的嘉義輔仁中學舉辦婚禮，並開園遊會邀請所有粉絲免費入場同樂，而他也預告「二伯」今天不會戴眼鏡，而是以真面目示人並跟大家一起玩，不少網友開玩笑說：「我們都是衝著二伯去的！」而林莉婚紗今也在阿嘎允許下，公開了他們可愛又浪漫的美麗婚紗照，除了西式白紗，還有兩人穿著輔仁中學的制服甜蜜KISS的照片，而二伯也跟大家想像的一樣，長得十分標緻可愛。
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