心疼金裕貞挨罵 《雲畫》男星嗆酸民：她是犯了死罪嗎？

近期和金裕貞（右）共演古裝劇《雲畫的月光》的房仲賢（左），昨發文力挺金裕貞，心疼她因網路負評受到傷害。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕17歲的南韓「國民妹妹」金裕貞，19日參加新片《因為愛》映後見面會站三七步，當眾放空摳手、玩指甲挨轟「態度不佳」，21日她才因過勞加重感冒住院，前天再度驚傳因壓力性休克於26日緊急入院，一周內兩次傳出掛病號讓粉絲很擔心。繼和金裕貞共演《因為愛》的前輩車太鉉出面替她緩頰，近期和她在古裝劇《雲畫的月光》合作的男星房仲賢，更直接在IG發聲力挺金裕貞，怒嗆網民：「她是犯了什麼死罪嗎？」

在《雲畫的月光》飾演戶曹判書的房仲賢在IG發文，「在現場因為腳不舒服而一直撇著的裕貞，不能因為是公眾人物，就連自己身體不舒服都要說出來吧？如果看的人感到不舒服的話就是傲慢，那看的人如果能寬容一點的話就是可憐。到現在為止，她是我看過的後輩中，最有禮貌最誠懇的後輩。看到這樣的後輩感到痛苦，我的心情也很不好」。

接著，方仲賢將砲火對準酸民，氣憤表示：「原諒她？為什麼？是什麼死罪才這樣說嗎？因為一張現場的照片，連人的人生都完全摧毀的少數團體的行為真的很讓人生氣！」對於金裕貞因網路惡評而病倒，感到十分心疼。