ATT集團入主桃園 打造1800坪食尚廣場

ATT集團入主桃園打造1800坪的筷食尚空間，1樓空間開設許多外帶美食，如手搖飲料與鹹酥雞等。（記者凃盈如攝）〔記者凃盈如／台北報導〕雖然統領百貨吹熄燈號，但桃園地區仍為百貨業兵家必分之地！看好桃園火車站商圈為許多年輕人通勤聚集地，ATT集團於桃園打造1800坪「筷時尚」，進駐50家國內外餐飲品牌，即日起試營運，試營運期間開放1、2樓共20家品牌對外營業，明年3月完成50家國內外餐飲品牌進駐，並正式對外開幕，且時間也調整從早上11:00開始營運至晚上24:00。

看好年輕人喜歡多元精緻美食，且講究攜帶便利，目前1樓規劃外帶區，提供中西特色小吃，包含鹹酥雞、甜點、手搖飲等，2樓以上也進駐多國特色美食餐廳，如「兩餐」吃到飽餐廳、之前在台北信義區ATT 4 FUN開幕大受歡迎的「黃記煌三汁燜鍋」。

ATT集團入主桃園打造1800坪的筷食尚空間，50家餐飲品牌進駐。（記者凃盈如攝）進駐的店家包含麻辣鴨血豆腐煲「陶公」、「佳佳牛乳大王」、巧克力雲莊關係企業下的「TIMI cocoa提米可可」、「快樂鹽酥雞」、超夯的團購美食甜點「Lady Mama」、擁有750種配料組合、來自西班牙的歐洲第一大優格冰淇淋品牌「llaollao.」、「魏姐包心粉圓」、「一手世界茶館」、甜點店「樂均菓子工坊」、發跡自加州的世界最大自助式霜・優格連鎖品牌「圖圖果霜優格」、日式大判燒文明的「鼎太郎」、翰林茶館集團下的茶品牌「鱷魚騎士」、抹茶店「麻茶元」、精緻中式麵食「食癮阿里山」、「海是甜的」蜂蜜蛋糕，以及取材皆來自台灣在地的「一芳水果茶」