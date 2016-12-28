蔡依林一分手 彭于晏被力拱復合

彭于晏曾與Jolin密戀3年。（香港明報提供、資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Jolin」蔡依林和前男友錦榮「VJ戀」6年情畫下句點，曾與蔡依林有過一段情的男星中，彭于晏呼聲最高，在Jolin分手後，被一堆粉絲力拱復合。

《蘋果日報》報導，彭于晏近日轉戰中國電影市場，表現出色，外型也越來越亮眼，曾與他合作過的中國導演韓寒還曾表示：「做為男的我都覺得他迷人。」如此魅力，讓Jolin一分手，就有一堆粉絲力拱曾密戀3年的他倆復合，如今2人顏值、事業也都相當匹配，對此，彭于晏經紀公司答：「這是網友討論的話題，謝謝關心，我們不特別回應」。