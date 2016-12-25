（影音）怪獸顧病母在醫院工作 石頭一段話見證五月天情誼

五月天演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕五月天今晚復刻13年前的「天空之城」復出演唱會，怪獸媽媽當時中風成為植物人，因此缺席這場演唱會，怪獸今天也在台上向當時替媽媽祈福的歌迷們致謝，場面相當感人。

五月天演唱會。（記者王文麟攝） 五月天演唱會。（記者王文麟攝）

當時五月天除了準備演唱會，還要製作專輯《時光機》，怪獸又要到醫院照顧媽媽，可說是蠟燭三頭燒，團員知道負責任的他，一定會放心不下工作，因此將錄音器材送到醫院給他，石頭感性說：「我知道他一定放不下我們的音樂，所以我們可以幫他的也就只有這樣子。」怪獸也笑回：「沒有在醫院錄音過，真的很感謝大家幫忙。」也見證五月天成員間的深厚情誼。

阿信也爆料，那時諺明的腳受傷，醫生甚至告知他如果再不休息，很有可能以後都無法再打鼓，「但在沒辦法之下，他就說沒關係他可以打，所以大家聽到《輕功》這首歌，是在傷最嚴重的時候打出來的，聽起來很快樂，但他每次停下來看我們的時候，可以看到他的臉幾乎是藍色。」揭露這首歌背後的辛酸。 五月天演唱會。（記者王文麟攝） 五月天演唱會。（記者王文麟攝） 五月天演唱會。（記者王文麟攝）