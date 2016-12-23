限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（獨家）擊敗雙宋！子瑜衰沾台獨 反奪爆紅韓星榜冠軍

2016/12/23 07:41

子瑜因為捲入年初的台獨事件爆紅，奪下Google公布的「台灣2016年度快速竄升韓星榜」冠軍。〔記者陳立妍／台北報導〕歲末年終將近，Google結算整年的網路搜尋量，公布「台灣2016年度快速竄升韓星榜」，17歲的台灣正妹周子瑜因為年初沾台獨事件「被道歉」爆紅奪冠，而「雙宋」宋仲基、宋慧喬則靠著夯劇《太陽的後裔》加持拿下亞，季軍，並以《太》劇包辦「快速竄升韓劇排行榜」冠軍，人氣紅不讓。

子瑜公開鞠躬道歉影片當周，在Google網路搜尋量暴衝到整年最高峰。（翻攝自Google搜尋趨勢）Google以去年12月至今年11月底的搜尋量暴增幅度進行「台灣2016年度快速竄升韓星榜」、「台灣2016年度快速竄升韓劇榜」排名。去年10月在南韓以女團「TWICE」台灣成員身分出道的周子瑜，因為在綜藝節目《我的小電視》高舉中華民國國旗，被黃安緊咬「天然獨」，慘遭中國網軍封殺，從1月10日被抵制仍登上中國北京電視台的環球春晚，到1月15日公開鞠躬道歉影片高喊「我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」，當周的搜尋量暴衝到整年最高峰，而她所屬的團體「TWICE」知名度也跟著大漲，搶下今年快速竄升韓星榜的第4名，第5名則為爆出性侵羅生門的朴有天。

宋仲基（左）、宋慧喬因夯劇《太陽的後裔》人氣攀高峰，雙雙抱走「台灣2016年度快速竄升韓星榜」亞季軍。（美聯社）今年以韓劇《請回答1988》、《雲畫的月光》人氣三級跳的朴寶劍則名列第6名，第7名為YG新女團BLACKPINK；憑電影《屍速列車》榮登電影票房王的孔侑排名第8；以新劇《步步驚心 麗》、《W-兩個世界》在台大受歡迎的李準基與韓孝珠則位列第9、第10名。

台灣2016年度快速竄升韓星榜：

第1名：周子瑜

第2名：宋仲基

第3名：宋慧喬

第4名：TWICE

第5名：朴有天

第6名：朴寶劍

第7名：BLACKPINK

第8名：孔侑

第9名：李準基

第10名：韓孝珠

TWICE搶下「台灣2016年度快速竄升韓星榜」第4名，是榜單前5名中唯一的一組歌手。（翻攝自網路）朴有天（中）6月驚傳連續遭4女指控性侵，形象慘跌谷底。（美聯社）

相關新聞

推薦新聞
當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
2016/12/23 06:31
Jolin明年8月有新歡？！被卜要結婚除非... Jolin明年8月有新歡？！被卜要結婚除非...
2016/12/23 08:49
（獨家）擊敗雙宋！子瑜衰沾台獨 反奪爆紅韓星榜冠軍 （獨家）擊敗雙宋！子瑜衰沾台獨 反奪爆紅韓星榜冠軍
2016/12/23 07:41
蔡依林高EQ埋藏情事 堅不說分手原因 蔡依林高EQ埋藏情事 堅不說分手原因
2016/12/23 08:18
福山雅治報喜當爸！自爆看到孩子出世2度哭了 福山雅治報喜當爸！自爆看到孩子出世2度哭了
2016/12/23 07:20
蝦米！ 李安《比利．林恩》淪今年最賠電影 蝦米！ 李安《比利．林恩》淪今年最賠電影
2016/12/23 09:25
藍正龍《姜老師》帶傷演出 葉星辰遭性騷恐懼是真的 藍正龍《姜老師》帶傷演出 葉星辰遭性騷恐懼是真的
2016/12/23 07:36
波霸千金泡湯較量 談擇偶自爆動手打男友 波霸千金泡湯較量 談擇偶自爆動手打男友
2016/12/23 09:05
周子瑜沾台獨勝雙宋 爆紅韓星榜奪冠 周子瑜沾台獨勝雙宋 爆紅韓星榜奪冠
2016/12/23 06:00
利菁戲稱老公許仙 夫妻情趣抓寶可夢 利菁戲稱老公許仙 夫妻情趣抓寶可夢
2016/12/23 06:00
鄭麗君結婚生子 「意外」成就兩大事 鄭麗君結婚生子 「意外」成就兩大事
2016/12/23 06:00
步姊閃離閃戀 甜黏猛男教練 步姊閃離閃戀 甜黏猛男教練
2016/12/23 06:00
Jolin驚爆提分手 6年VJ戀11月斷愛 Jolin驚爆提分手 6年VJ戀11月斷愛
2016/12/23 06:00
阿諾缺自信嫌身材 想扔掉69歲身體 阿諾缺自信嫌身材 想扔掉69歲身體
2016/12/23 06:00
吳姍儒薄紗耍性感 耶誕節哀怨和爸過 吳姍儒薄紗耍性感 耶誕節哀怨和爸過
2016/12/23 06:00
葉啟田甩肉8公斤 明年70歲拚巡演 葉啟田甩肉8公斤 明年70歲拚巡演
2016/12/23 06:00
ＶＪ格差戀 兩人收入曾差三百倍 ＶＪ格差戀 兩人收入曾差三百倍
2016/12/23 06:00
小賈斯汀被阿根廷起訴 嗆法官想出名 小賈斯汀被阿根廷起訴 嗆法官想出名
2016/12/23 06:00
李安同學郭建宏 當選華視總經理 李安同學郭建宏 當選華視總經理
2016/12/23 06:00
葛仲珊噴淚寫歌 獻已逝好友 葛仲珊噴淚寫歌 獻已逝好友
2016/12/23 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.