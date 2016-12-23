（獨家）擊敗雙宋！子瑜衰沾台獨 反奪爆紅韓星榜冠軍
子瑜因為捲入年初的台獨事件爆紅，奪下Google公布的「台灣2016年度快速竄升韓星榜」冠軍。〔記者陳立妍／台北報導〕歲末年終將近，Google結算整年的網路搜尋量，公布「台灣2016年度快速竄升韓星榜」，17歲的台灣正妹周子瑜因為年初沾台獨事件「被道歉」爆紅奪冠，而「雙宋」宋仲基、宋慧喬則靠著夯劇《太陽的後裔》加持拿下亞，季軍，並以《太》劇包辦「快速竄升韓劇排行榜」冠軍，人氣紅不讓。
子瑜公開鞠躬道歉影片當周，在Google網路搜尋量暴衝到整年最高峰。（翻攝自Google搜尋趨勢）Google以去年12月至今年11月底的搜尋量暴增幅度進行「台灣2016年度快速竄升韓星榜」、「台灣2016年度快速竄升韓劇榜」排名。去年10月在南韓以女團「TWICE」台灣成員身分出道的周子瑜，因為在綜藝節目《我的小電視》高舉中華民國國旗，被黃安緊咬「天然獨」，慘遭中國網軍封殺，從1月10日被抵制仍登上中國北京電視台的環球春晚，到1月15日公開鞠躬道歉影片高喊「我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」，當周的搜尋量暴衝到整年最高峰，而她所屬的團體「TWICE」知名度也跟著大漲，搶下今年快速竄升韓星榜的第4名，第5名則為爆出性侵羅生門的朴有天。
宋仲基（左）、宋慧喬因夯劇《太陽的後裔》人氣攀高峰，雙雙抱走「台灣2016年度快速竄升韓星榜」亞季軍。（美聯社）今年以韓劇《請回答1988》、《雲畫的月光》人氣三級跳的朴寶劍則名列第6名，第7名為YG新女團BLACKPINK；憑電影《屍速列車》榮登電影票房王的孔侑排名第8；以新劇《步步驚心 麗》、《W-兩個世界》在台大受歡迎的李準基與韓孝珠則位列第9、第10名。
台灣2016年度快速竄升韓星榜：
第1名：周子瑜
第2名：宋仲基
第3名：宋慧喬
第4名：TWICE
第5名：朴有天
第6名：朴寶劍
第7名：BLACKPINK
第8名：孔侑
第9名：李準基
第10名：韓孝珠
TWICE搶下「台灣2016年度快速竄升韓星榜」第4名，是榜單前5名中唯一的一組歌手。（翻攝自網路）朴有天（中）6月驚傳連續遭4女指控性侵，形象慘跌谷底。（美聯社）
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