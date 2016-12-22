Jolin舞台上失態慌找定情戒 曾對錦榮用情至深

蔡依林在工作上向來展現敬業精神，也力求完美。（翻攝自蔡依林臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「VJ戀」曾愛得轟轟烈烈，不料天后蔡依林和男模錦榮的6年情在上月畫下句點，蔡依林向來都對自身表演要求完美，不過去年在《央視網路春晚》表演結束後，她卻失態在台上慌張的東翻西找，一切是為了錦榮送她的定情戒不慎掉落，顯現她對這份感情的重視程度。

蔡依林去年曾不過錄影尚在進行，慌忙的在舞台急找戒指。（擷取自中天52家族YouTube）

蔡依林去年壓軸參加《央視網路春晚》，表演結束後卻不顧錄影還在進行，神情慌亂的低頭左顧右盼，就連EXO成員張藝興想跟她握手也被忽略，直到蔡依林在舞台地上找到戒指後，才恢復天后架勢在鏡頭前坦言：「我的戒指掉了，剛剛一直在找它。」據悉該戒指就是錦榮送她的三周年紀念戒，也難怪蔡依林會如此失態狂找，這段插曲在當時還成為眾所熱議的話題。



錦榮上月和蔡依林分手。（翻攝自錦榮臉書）

不過蔡依林之後被問及此事，卻低調否認表示「是廠商的戒指」，錦榮則答：「這是秘密，為什麼要跟你們說呢？」向來力求完美表現的天后，似乎不可能因廠商送的戒指而在舞台上失態，「找戒」插曲也洩漏她對錦榮用情至深，如今卻爆出6年情斷，留給粉絲一片錯愕。