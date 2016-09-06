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U-KISS退團再+1！AJ與公司合約8月底已到期

2016/09/06 07:49

「U-KISS」成員AJ與公司合約已經在上月底到期，將離開公司並正式退出U-KISS。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男團「U-KISS」在上月28日剛開心迎來成軍的第8周年，而這8年來他們也經歷幾次團員的更迭，原本出道時只有6人的他們，2009年加入了成員Kevin，2011年時亞歷山大與起範退團，補進Hoon與AJ成為新團員，2013年時，最近剛升格當奶爸的東浩也又接著退出，同時也加入了新成員Jun，便以7人組合之姿活動。而在2012年因考上美國哥倫比亞大學、先暫停了自己的演藝事業專注在學業上的AJ，原先大家一直期待他畢業後的正式回歸，不過現在粉絲「KISS ME」將再也等不到那天的到來了，因為AJ親自宣布自己與公司的合約已經在8月底到期，他將離開公司同時退出U-KISS，令人震驚萬分。

AJ因被美國哥倫比亞大學錄取，在2012年時就決定先暫停演藝事業並赴美念書。（翻攝自AJ推特）

AJ昨天（5日）在U-KISS的官方CAFE裡久違地發文，但是沒想到卻是帶來令人如此不捨的消息，他公開了一封親筆信，透露自己與公司「NH Media」的合約已經在上月29日就到期，經過一番苦惱與考慮後，做出了要離開的決定，而會透過這樣的方式傳達這個消息，也是希望能讓自己的粉絲優先知道這件事情。AJ同時也對這幾年來粉絲給他的愛護與支持充滿感謝，同時也很抱歉自己沒辦法回報更多，但也向大家保證：「我會更加努力成為一名好的音樂人，並將更好的作品帶到大家面前」。粉絲知情後雖然難過又不捨，但是也能理解AJ的選擇，希望他即使退團離開也能有好的發展，為他送上滿滿祝福。

AJ昨晚在U-KISS的官方CAFE上發表了一篇親筆信，向粉絲傳達自己將離開公司與團體的消息。（翻攝自推特）

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