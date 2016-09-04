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憂靜香全裸太香豔 動畫違常理「加工」

2016/09/04 07:07

靜香洗澡畫面，在《哆啦A夢》中很常見。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕動漫《哆啦A夢》女主角靜香愛洗澡，入浴時被大雄撞見幾乎是劇情常見橋段；不過近來對「兒童色情」越發重視，動畫組擔心靜香全裸入浴場景太香豔、刺激，恐挑起戀童癖犯罪心態，因此最新一集動畫中，靜香竟穿泳衣洗澡，引發日本網友熱議。

事實上，1991年實施《禁止針對兒童與賣春法》時，就曾因靜香裸體入浴畫面，引發爭議。如今最新一話動畫中，原作中的靜香明明是全裸，但因為引起不必要的爭論，動畫組遵從《禁止針對兒童與賣春法》，決定讓靜香穿上泳衣。

靜香在最新一集動畫穿泳衣洗澡。（翻攝自網路）

不料，此舉反引起更大的反彈，不少網友認為過於小題大作；也指出，若擔心觸法，一開始就把該鏡頭刪掉，這樣的「加工」反欲蓋彌彰，更諷：「哪有人穿泳衣洗澡」，實在有違常理。

動畫組的「加工」引發網友議論。（翻攝自網路）

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