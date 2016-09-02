酷寒戰士變身冠軍賽車手 新戲對尬007、查寧塔圖

賽巴斯汀斯坦（中）將在新片《幸運的羅根》中化身賽車手，與查寧塔圖（左）及丹尼爾克雷格（右）一起飆戲；中間為粉絲合成圖，非劇照。（合成圖，翻攝自E!Online、微博、每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕因演出《美國隊長》系列電影裡美國隊長最要好的朋友「酷寒戰士」巴奇一角而受到關注的羅馬尼亞裔男星賽巴斯汀斯坦，在《美隊3》後不只聲勢大漲、累積一大票粉絲，同時片約也紛至沓來，讓他近期都忙碌不已。賽巴斯汀斯坦目前已經被確認將參演知名導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）執導的新賽車劫匪喜劇片《幸運的羅根》（暫譯，原名：Logan Lucky），在當中飾演一名冠軍級賽車選手，並將與「007」丹尼爾克雷格、性感猛男查寧塔圖、希拉蕊史旺以及凱瑟琳海格等知名影星攜手合作。

賽巴斯汀斯坦（右）因在《美國隊長》系列電影裡扮演「酷寒戰士」巴奇一角而聲勢大漲。（翻攝自推特） 賽巴斯汀斯坦目前人正在愛爾蘭拍攝新戲《從此，我們過著幸福快樂的日子》中。（翻攝自推特）

據《The Hollywood Reporter》報導，《幸運的羅根》劇情敘述一對兄弟打算在全美最大的納斯卡賽車（NASCAR）比賽中進行搶劫的故事，賽巴斯汀斯坦這次不再是戰士，而是要在片中化身一名過去曾3度在納斯卡賽車比賽裡奪冠的金牌賽車手，於休息一段期間後，打算重返比賽，沒想到竟遇上了這次的劫匪事件。由於賽巴斯汀斯坦在新片中要扮演帥氣賽車手，因此他上月初到愛爾蘭拍攝另外一部新戲《從此，我們過著幸福快樂的日子》時，就曾造訪當地的賽車駕駛特技場（Stunt Drive Ireland），並與工作人員合影留念，當時不少粉絲還疑惑為什麼他拍攝一部驚悚片要去練賽車，如今這個謎底總算正式被揭曉。



賽巴斯汀斯坦（右）上月初抵達愛爾蘭時，就曾去造訪當地的賽車駕駛特技場。（翻攝自臉書） 賽巴斯汀斯坦（左）與賽車場工作人員合影留念。（翻攝自臉書）

而即使賽巴斯汀斯坦目前還在愛爾蘭趕拍《從此，我們過著幸福快樂的日子》中，《幸運的羅根》目前也已經在美國亞特蘭大片場展開拍攝，目前有數張片場照流出，可以看到前「007」丹尼爾克雷格與亞當崔佛（Adam Driver）一起穿上條紋囚犯裝在片場走動的模樣，看來他們倆應該就是該片的劫匪兄弟檔；查寧塔圖這次則是不賣弄肌肉及身材，穿上棕色吊帶褲，頗有「伐木工」的感覺，而女星芮莉克亞芙（Riley Keough）則是打扮風騷，化身性感賽車女郎，十分搶眼。這部眾星雲集的新片目前預計將於2017年10月13日正式在北美地區上映，令人十分期待。

丹尼爾克雷格（左）與亞當崔佛（中）穿上條紋囚犯裝在拍攝片場走動。（翻攝自IMDB） 丹尼爾克雷格（前）不當007後，在新片中改當囚犯。（翻攝自IMDB） 查寧塔圖在新片《幸運的羅根》中的扮相並沒有展現好身材。（翻攝自IMDB） 女星芮莉克亞芙打扮風騷，化身性感賽車女郎。（翻攝自IMDB）