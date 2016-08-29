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許老三有大頭症？ 怒嗆姊姊「妳沒有粉絲」！

2016/08/29 18:01

許老三無厘頭的模樣很受粉絲歡迎，讓她感受暴紅滋味。（翻攝自許老三粉絲團臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小S的三女兒許老三，因為無厘頭的個性超受粉絲歡迎，甚至有網友為她成立粉絲團，不過許老三因為年紀還小，享受到高人氣後竟然出現「大頭症」！小S透露近期許老三和姊姊吵架時，竟然脫口說出「我有粉絲妳沒有」，讓小S聽了驚呆，決定要改正許老三錯誤的觀念。

許老三（左二）因為粉絲眾多，竟會嗆聲姊姊們（左、右）「妳們沒有粉絲」。（翻攝自許老三粉絲團臉書）

許老三粉絲團今天在臉書PO文，小S日前接受《ELLE》訪問時，聊到許老三的高人氣，坦言女兒這麼受粉絲歡迎讓她很訝異，不過她透露許老三近期開始出現「大頭症」，跟其它姊妹吵架時竟然脫口而出「我有粉絲妳們沒有」，對於許老三開始有很重的得失心，小S表示應該要適時的糾正，她都會機會教育許老三：「寶貝，妳有粉絲是媽媽的關係。」

面對許老三人氣快要超越自己，小S笑說不打算讓許老三進演藝圈，除了怕她不適合，更擔心許老三之後如果不紅了會被難過擊垮，「萬一她長大之後突然不紅了，在那邊酗酒哭喊當年我有多紅，然後從此一蹶不振…這樣我也承受不住」。

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