（影音）睽違9年重返VMA！布蘭妮狂扭性感水蛇腰

小甜甜布蘭妮睽違9年，在今天的VMA舞台帶來精彩又性感的演出。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕小甜甜布蘭妮過去曾多次在「MTV音樂錄影帶大獎」（以下簡稱VMA）上帶來令人印象深刻的演出，尤其是她在2003年與「娜姊」瑪丹娜的親密舌吻，至今仍為人津津樂道；不過，她最後一次在VMA的演出已經要追溯到9年前，2007年的布蘭妮整個處於大崩壞狀態，帶著肚子上一圈圈肥肉登台演出的她，後來招致許多抨擊，這之後她就再也沒有登上VMA舞台了。而最近瘦身有成、一掃過去諸多惡習的她，在26日才帶著新專輯回歸，也確定要重返2016 VMA舞台，讓觀眾睽違9年，能再一睹小甜甜布蘭妮在舞台上的魅力。

小甜甜布蘭妮今天在舞台上大秀自己瘦身有成的好身材。（路透社）

小甜甜布蘭妮今天在2016 VMA紅毯以一身看起來較為成熟的黑色洋裝現身，禮服上還從右肩開衩到左大腿，在成熟中點綴了些許性感風情。而在今天的舞台上，布蘭妮換上一身亮黃色深V性感舞台裝，大秀鍛鍊有成的好身材，為大家帶來新歌《Make Me》的演出，她不僅全場狂扭水蛇腰，還不斷愛撫一起演唱的饒舌男歌手「G-Eazy」，搭配背景的手影投射效果，讓觀眾看得目不轉睛，直呼：「天后回歸了！」但也有部分網友狠酸，過了這麼多年，布蘭妮仍改不掉對嘴演唱的壞習慣，真的是沒救了。

布蘭妮（左二）在舞台上對一起演出的饒舌男歌手「G-Eazy」極盡挑逗之事。（美聯社） 布蘭妮在演出時，背後也加入了手影效果，看起來十分有感覺。（路透社）

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