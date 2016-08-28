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金高恩戀上大叔男友 公開前就險露出馬腳

2016/08/28 11:27

憑藉《奶酪陷阱》一劇走紅的25歲南韓女星金高恩（左），近日認愛同公司的前輩男星申河均（右），2人目前已經低調密戀2個月。（翻攝自STARNEWS）

〔記者陳昱均／綜合報導〕憑藉《奶酪陷阱》一劇走紅的25歲南韓女星金高恩，近日認愛同公司的前輩男星申河均，這對相差17歲的「叔姪戀」情侶是因為共同擁有浮潛的興趣，越走越近後擦出了愛火，發展成戀人至今已經有2個月，但是卻低調到連都邊親朋好友都不知情。只是，其實早在戀情公開之前，申河均身邊的同劇演員們似乎早已發現什麼不尋常的端倪來，差點就讓他戀愛ing的事實就這樣在節目中被提早曝光。

金高恩（前排右）和申河均因喜愛潛水結緣，5月她和金東旭（後排左）、金釉利（前排左）等共赴菲律賓浮潛，一度傳出和金東旭熱戀的烏龍新聞。（翻攝自IG）

申河均最近參演電影《奧萊》，並在本月12日與同劇演員朴喜洵、吳萬石一起接受KBS節目《演藝家中介》的訪問，3位男演員中只剩申河均還是「單身」的狀態，因此就被問及怎樣的女子比較適合申河均，沒想到朴喜洵冷不防地天外飛來一句：「你們怎麼又能確定他（申河均）現在沒有對象呢？」當下申河均反應有些大地被嚇了一大跳，反應十分真實，一旁的吳萬石也補刀：「我同意，而且聽說他想跟喜歡的女生一起去浮潛。」由於錄製這次訪問時，申河均與金高恩的戀愛消息仍未曝光，但現在重新回顧，可以發現朴喜洵與吳萬石2人應該早已知情，所以才會在訪談中悄悄虧了申河均一番，讓人覺得相當有趣。

金高恩與申河均（圖二右）戀愛消息還沒曝光前，朴喜洵（圖一）與吳萬石（圖四左）就已經在訪問時偷虧了他一番，讓申河均差點露出馬腳來。（翻攝自KBS）

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