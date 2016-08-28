《自殺突擊隊2》傳明年開拍！大反派竟是「他」
2016/08/28 09:24
據傳《自殺突擊隊》將在明年就開拍續集，並會加入DC宇宙中另一位知名反派「喪鐘」（右下）。（翻攝自Screengeek.net）
〔記者陳昱均／綜合報導〕即使不少影評人給DC漫畫改編的電影《自殺突擊隊》超低評價，不過該片上映後廣受觀眾歡迎，目前在全球票房已經賣破6億美金（約台幣191億元），現在網路上就傳出片商早已在籌備續集中，導演大衛艾亞則是也已經開始撰寫劇本，明年春天有望就能正式開拍，還會加入一位DC宇宙中相當知名的大反派「喪鐘」（Deathstroke）。
DC方面接下來將陸續推出《正義聯盟》以及每位超級英雄的專屬電影。（翻攝自正義聯盟電影官方臉書）
DC方面目前已經公開接下來包含《神力女超人》、《正義聯盟》等一路排到2020年要陸續上映的7部電影計畫，而現在網路上就傳出《自殺突擊隊》即將開始拍攝續集的消息，據「Screengeek」網站報導，導演大衛艾亞自7月起就已經開始撰寫《自殺突擊隊2》劇本，預計會於2017年晚春左右就正式投入拍攝中。
據傳導演大衛艾亞（左）自上月起就已經開始在撰寫《自殺突擊隊2》劇本。（翻攝自Collider）
這次的續集將會延續《自殺突擊隊》的劇情，只是會減少特效及穿插流行音樂的部份，讓劇情顯得更加黑暗，因此拍攝成本可能會比第一集還低；此外，大衛艾亞也希望將身為蝙蝠俠著名敵人之一的「喪鐘」加入其中，讓其成為劇中的大反派。雖然目前並沒有官方消息證實這些傳言是否屬實，不過已經引發不少影迷的期待，希望能看到比現在的《自殺突擊隊》更加黑暗的續集劇情。
DC宇宙中知名的反派角色「喪鐘」據傳也會加入《自殺突擊隊2》。（翻攝自網路）
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