（影音）公視董監事審查 舒米恩確定當選

公視第6屆董、監事第二次審查會議記者會， 左起文化部長鄭麗君、胡元輝。（記者潘少棠攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部今日舉行第二次「公視第6屆董、監事審查會議」，由立院推舉之15位審查委員經過第一輪投票，已選出舒米恩‧魯碧等5位董事，只要再選出一位董事、一位監事，便達董事會組成法定門檻。

目前確認當選公視董事者包括今天選出的邱家宜（卓越新聞獎基金會執行長）、舒米恩（歌手）、蔡政良（台東大學公共與文化事務學系助理教授）、盧彥芬（兒童文化藝術基金會執行長）、羅慧雯（世新大學傳播管理系助理教授），及上月22日選出的現任董事施振榮、陳郁秀、鄭自隆、國家文藝獎美術類得主吳瑪悧、光達電子董事長邱再興、國家文藝獎戲劇類得主唐美雲、荒野基金會董事長徐仁修、台灣外籍勞動者發展協會理事長徐瑞希、交通大學傳播與科技學系教授張玉佩、輔仁大學教授陳順孝、中正大學傳播系助理教授蔡崇隆等11人。

依《公共電視法》，公視董、監事需經立院推舉之審查委員四分之三以上同意後聘任，本屆審查委員包括民進黨黨團推舉的黃旭宏、滕西華、唐文慧、翁秀琪、黃郁仁、盧慶榮、黃世鑫、盧世祥、郭志文，國民黨黨團推舉的楊泰順、葉慶元、林國正、唐湘龍，及時代力量黨團推舉的胡元輝和親民黨黨團推舉的時蓓蓓，其中郭志文、葉慶元、唐湘龍未出席，各委任唐文慧、楊泰順、林國正代理。