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娛樂 最新消息

金秀賢預告復工 7月拍廣告打頭陣

金秀賢將與菲律賓服裝品牌再度合作拍廣告。（翻攝自IG）金秀賢將與菲律賓服裝品牌再度合作拍廣告。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢在沉寂一年之後，經紀公司GOLDMEDALIST昨對外證實，金秀賢即將在7月14日於菲律賓拍攝廣告，象徵他復出的第一步。

金秀賢7月將飛往海外，為菲律賓知名服飾品牌拍攝全新廣告，雙方曾在2024年有過合作經驗，此次再度攜手引起高度關注。屆時他勢必得現身機場，這將是他繼去年3月痛哭召開記者會後的首個公開行程，相信一定會成為鎂光燈焦點。

金秀賢去年爆發各種爭議，聲勢跌落谷底。（翻攝自IG）金秀賢去年爆發各種爭議，聲勢跌落谷底。（翻攝自IG）

38歲的金秀賢去年爆發各種爭議，聲勢跌落谷底，主演Disney+韓劇《山寨人生》被迫中止，更遭到多家廠商解約切割，求償金額高達100億韓元（約台幣2億元）。

不過事件在近期出現反轉，警檢發現「橫豎研究所」的金世義涉嫌造假，散播金秀賢與金賽綸未成年時就交往的謠言，甚至AI變造錄音檔、竄改截圖等等，目前金世義已經遭到羈押，而金秀賢方面也有意將賠償金提高至300億韓元（約台幣6.2億元）。

雖然迎來復出曙光，不過健康食品廠商對金秀賢及GOLDMEDALIST提出39.6億韓元（約台幣8085萬元）的損害賠償訴訟，將於6月10日在水原地方法院進行第三次辯論，這也是金世義遭到羈押之後的首次審判，格外受到矚目。

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