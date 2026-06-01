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《自由時光機》粉絲敲碗講唱會 冉肖玲心動了

《自由時光機》粉絲敲碗講唱會 冉肖玲心動了冉肖玲上《群星會》一炮而紅後，開始登台演唱。
（冉肖玲提供）

記者胡如虹／專訪

冉肖玲結婚淡出歌壇後，當年發掘她的伯樂慎芝曾為她量身打造經典名曲《最後一夜》，甚至連唱片公司都談好了。然而，當時的冉肖玲深知自己一旦重返麥克風前，勢必無法抗拒舞台與名利的誘惑，為了全心照顧家庭、陪伴孩子成長，她毅然決然拒絕邀約，帶著兒女移民加拿大讀書，與這首金曲擦身而過。

回憶起《金大班的最後一夜》這段影壇秘辛，冉肖玲透露，後來由慎芝作詞、陳志遠作曲的《最後一夜》榮獲金馬獎「最佳電影插曲」。當她在電視上看到慎芝風光上台領獎、聽見蔡琴動人的歌聲時，心中的歌唱魂再度被點燃。她忍不住打電話給慎芝：「如果當初我有先聽到這首歌，我一定不會拒絕！」她甚至當場向慎芝邀歌：「妳再寫一首，我一定唱！」只可惜，短短4年後慎芝便不幸病逝，兩人終究無緣再續前緣。

冉肖玲錯過了足以再造巔峰的《最後一夜》，身邊的朋友至今都仍替她感到無比遺憾，但她卻看得很淡然。她坦言，那時候女兒剛上小學、兒子還在唸幼稚園，是最需要媽媽的時刻。她豁達地說，這筆錢和名氣不該是她賺的，能陪伴孩子長大，她從不後悔當年的決定。

人生經歷豐富的冉肖玲，如今走過大風大浪，心中有著唱不完的歌，也有著說不完的故事。對於熱情歌迷不斷敲碗她重返舞台，她笑說，比起單純的演唱會，歌迷更建議她開「講唱會」，「我也希望有一天能開一場講唱會，把這大半輩子的人生故事，一邊講、一邊唱給大家聽。」

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