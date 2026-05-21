唐禹哲許鈞鈞報喜有小孩 李燕心碎痛失父親

唐禹哲開心宣告與蘇小軒有二胎。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕昨天5月20日，也是諧音「我愛你」，藝人們分享關於愛的喜與悲。唐禹哲和老婆蘇小軒報喜懷二胎；曾演出《戲說台灣》、《金家好媳婦》的許鈞鈞元旦登記結婚，昨挺著6個月大的孕肚分享和律師老公文定的照片，也算是雙喜臨門；而李燕則感傷表示爸爸在520前一晚離世，心碎直呼「我應該一輩子都會記住這一天」。

許鈞鈞（左）和律師老公年初登記，520公開文定照片與懷孕消息。（翻攝自臉書）

蘇小軒提到4歲的兒子平時就常嚷著想要弟弟或妹妹，如今願望成真，她打趣直呼：「可能就是被他的吸引力法則呼喚！」除了分享懷孕喜悅，她也放閃感謝老公唐禹哲開啟「寵妻魔人」模式，包辦每日餵食與全身按摩，貼心舉動讓她幸福笑稱：「顧到只差連路都不用走！」

請繼續往下閱讀...

李燕（左）和爸爸這2年才重拾父女情，沒想到就天人永隔。（翻攝自臉書）

此外，李燕提到爸爸原本就有慢性肺氣腫，後來因急性肺炎感染過世。她回憶醫護人員多次跟她確認簽署放棄急救，讓她十分兩難，「人在健康的時候說放棄急救，都顯得容易，真的在生死關頭，要做出這樣的決定，真的好困難」。

她表示父女倆真正相處的時間很短，從她出生到國中時期，爸爸長年在國外，直到近2年才重新接納彼此、重新孝順爸爸，心疼爸爸過去長年顛沛流離、漂泊在外，真正開始享福其實只有這幾年，感傷道：「愛還來不及說出口，爸爸就離開了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法