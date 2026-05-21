自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐禹哲許鈞鈞報喜有小孩 李燕心碎痛失父親

唐禹哲開心宣告與蘇小軒有二胎。（翻攝自臉書）唐禹哲開心宣告與蘇小軒有二胎。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕昨天5月20日，也是諧音「我愛你」，藝人們分享關於愛的喜與悲。唐禹哲和老婆蘇小軒報喜懷二胎；曾演出《戲說台灣》、《金家好媳婦》的許鈞鈞元旦登記結婚，昨挺著6個月大的孕肚分享和律師老公文定的照片，也算是雙喜臨門；而李燕則感傷表示爸爸在520前一晚離世，心碎直呼「我應該一輩子都會記住這一天」。

許鈞鈞（左）和律師老公年初登記，520公開文定照片與懷孕消息。（翻攝自臉書）許鈞鈞（左）和律師老公年初登記，520公開文定照片與懷孕消息。（翻攝自臉書）

蘇小軒提到4歲的兒子平時就常嚷著想要弟弟或妹妹，如今願望成真，她打趣直呼：「可能就是被他的吸引力法則呼喚！」除了分享懷孕喜悅，她也放閃感謝老公唐禹哲開啟「寵妻魔人」模式，包辦每日餵食與全身按摩，貼心舉動讓她幸福笑稱：「顧到只差連路都不用走！」

李燕（左）和爸爸這2年才重拾父女情，沒想到就天人永隔。（翻攝自臉書）李燕（左）和爸爸這2年才重拾父女情，沒想到就天人永隔。（翻攝自臉書）

此外，李燕提到爸爸原本就有慢性肺氣腫，後來因急性肺炎感染過世。她回憶醫護人員多次跟她確認簽署放棄急救，讓她十分兩難，「人在健康的時候說放棄急救，都顯得容易，真的在生死關頭，要做出這樣的決定，真的好困難」。

她表示父女倆真正相處的時間很短，從她出生到國中時期，爸爸長年在國外，直到近2年才重新接納彼此、重新孝順爸爸，心疼爸爸過去長年顛沛流離、漂泊在外，真正開始享福其實只有這幾年，感傷道：「愛還來不及說出口，爸爸就離開了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中