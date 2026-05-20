【人物專訪】古曜威笨蛋MV曖昧金娜妍 語言不通默契絕佳

古曜威（左）邀來金娜妍擔任MV女主角，兩人培養出絕佳默契。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪

古曜威今年推出單曲《笨蛋》，MV邀來有「初戀女神」封號的南韓啦啦隊女神金娜妍擔任女主角。兩人首度合作擦出火花，儘管語言不通，仍培養出絕佳默契，古曜威笑說成品很像浪漫韓劇。

談及合作，古曜威表示曾擔心語言隔閡影響進度，「她其實很忙，還為了這次拍攝推掉南韓的工作，但實際拍攝非常順利。」金娜妍則說首次拍MV壓力不小，「很擔心表現不好，但現場大家都很幫忙，看到成品很感動。」

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歌曲《笨蛋》以「錯失的愛」為主軸，兩人在MV中有不少曖昧互動。談到戀愛觀，古曜威自認是清醒腦，「年輕時比較願意付出，現在順其自然，不太會暈船。」金娜妍則笑稱目前不談戀愛，「向錢看齊」。

金娜妍去年加盟中職味全龍，來台快滿一年，金娜妍直呼收穫滿滿，「台灣給我很多不同機會，很感謝。」她也持續學中文，「慢慢聽得懂，但注音聲調真的很難。」

對於今年下半年的規劃，古曜威盼持續音樂創作並挑戰戲劇領域；金娜妍則以應援為重心，也想挑戰馬拉松，「邊跑邊看台灣風景，感覺很棒。」

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