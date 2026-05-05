愚公移山真的會移 麋先生開唱奇幻秀

麋先生獻唱時，結合「疊椅馬戲」特技，讓粉絲驚呼連連。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕演唱會總是充滿魔力，讓很多想像變成真實景象，近期金曲樂團麋先生在高雄完成首週3場「大馬戲團 CircUs Max2026馬戲團運動嘉年華」，讓團員美夢成真。

當麋先生演唱《愚公移山》時，結合馬戲表演團隊「Eye Catching Circus創造焦點」的「疊椅馬戲」極限特技演出，歌迷忍不住驚呼連連。團員透露，當初為了打造大馬戲團演唱會，特地前往觀摩馬戲演出，其中一段疊椅特技讓他們印象深刻，主唱聖皓說：「當時腦中就浮現《愚公移山》這首歌，直覺是不是有機會做結合，感覺會很適合。」

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團員談到：「從彩排到正式演出我們已經看過很多次，但每一次還是會被感動，真的很佩服，甚至覺得他們給了這首歌最好的演出樣子，像是幫《愚公移山》找到最佳夥伴。」

麋先生唱到《壞蛋》時，聖皓笑著「調教」歌迷：「所有現場的朋友我稍微確認一下，你們買的票是馬戲團，還是圖書館啊？馬戲團的聲音在哪裡？」鼓勵粉絲釋放情緒，全場嗨爆。5月8、9、10日麋先生還有3場演出，購票可關注拓元售票系統是否有釋出票券。

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