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《人物專訪》張孝全自嘲好老公形象是濾鏡-入戲角色 拍戲期間返家深度安靜

《人物專訪》張孝全自嘲好老公形象是濾鏡-入戲角色 拍戲期間返家深度安靜張孝全笑說自己性格和《深度安靜》中角色不同，直說好老公形象全是濾鏡。
（記者胡舜翔攝）

記者許世穎／專訪

張孝全對於接演角色不設限，認為每個人身上都具備各種面向。（記者胡舜翔攝）張孝全對於接演角色不設限，認為每個人身上都具備各種面向。（記者胡舜翔攝）

張孝全在電影《深度安靜》飾演林依晨的丈夫「諭明」，戲外被形容是「好老公」，他立刻笑著否認：「我真的不是，那是濾鏡啦！」他坦言，角色表面看似體貼完美、凡事安排周全，但與他本人在現實中的性格幾乎完全相反，也因此一開始在理解角色時，反而花了一些時間適應「過度照顧」的狀態。

張孝全（左）在《深度安靜》面對妻子林依晨，內心承受高壓。（風起娛樂提供）張孝全（左）在《深度安靜》面對妻子林依晨，內心承受高壓。（風起娛樂提供）

私下不當控制狂 喜歡隨興生活

片中夫妻關係看似穩定無憂，但諭明卻在「為你好」的名義下逐步形成隱性控制。張孝全形容，這種控制並非強勢壓迫，而是日常且不易察覺的，「他會讓你覺得一切都已經規劃好，你不用擔心，事情交給他就好。」

相較於角色高度掌控，張孝全說自己不太安排事情，「我比較喜歡別人安排好，我跟著走。」甚至出國旅行也幾乎不排行程，只挑喜歡的飯店長時間停留，「就在附近生活，過跟在台北差不多的日子。」即使與朋友同行，也不會強迫自己參與所有行程。

育兒觀察取代預設 讚兒子早熟

在家庭生活中，張孝全同樣以觀察取代預設，認為比起替孩子規劃人生，更重要的是理解個性與發展節奏，「很多時候我們會以為自己知道什麼適合他，但其實還是要慢慢觀察。」他也分享兒子在自律與理解規範上展現出成熟一面，例如能控制零食攝取，也能在減少平板使用時間後逐漸調整自己，讓他忍不住笑說：「我覺得他滿早熟的。」

談到片名《深度安靜》，張孝全認為那是一種每個人內心都存在的狀態，「有一個地方是不能被看見，也不一定想面對的。」他坦言自己也有類似部分，「我當然知道，但我不想面對。」

他在《深度安靜》壓抑情緒，即使面對內在衝突也不輕易釋放，雖然自認在導演喊「卡」後能迅速抽離角色，但也坦言，角色的影響往往是潛移默化的，「不一定是很具象的改變，可能過一段時間才會察覺。」笑說拍攝期間回家時真的常「深度安靜」。

不經營社群平台 保有安靜空間

面對當今演員普遍經營社群平台的趨勢，張孝全則選擇保持距離，「我覺得現在這樣的狀態沒有什麼不好。」在資訊高度流動的時代，仍希望保留屬於自己的安靜空間。《深度安靜》全台上映中。

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