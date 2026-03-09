人氣小歌王圈粉 周氏兄弟發願當台二線

白冰冰（左）自比推手，見到「周氏兄弟」不忘叮嚀要多把握表現機會。（記者潘少棠攝）

記者林欣穎／專訪

除了為節目加分的主持班底外，民視《超級冰冰Show》的「超級孩子王」單元同樣圈粉。10歲周柏霖與8歲周祐均組成的「周氏兄弟」，首度搭檔參加電視歌唱比賽便一路過關斬將，小小年紀展現穩健唱功與舞台魅力，成為人氣小歌王。

「周氏兄弟」周柏霖（左）與周祐均在節目上展現好歌喉，圈粉無數。（記者潘少棠攝）

為了節目，爸媽每次都從台南開車北上，如今錄影滿一年，周柏霖說：「認識很多觀眾跟歌手，很開心。」被問到有無壓力，他秒答：「沒有，就把這裡當成表演。」

兄弟倆的表演服全由媽媽親自設計，依歌曲量身打造，累積已破百套，治裝費更逾7位數，但家人們仍全力支持圓夢。周柏霖與周祐均上節目後深受婆婆媽媽喜愛，常有長輩搶著合照，至於兩人私下會不會吵架？周祐均立刻抱住哥哥喊：「我們很好！愛你！」萌翻全場。

提到白冰冰，兄弟倆直呼她是「比較嚴的奶奶」，常親自教發音、開嗓。他們也立志像白冰冰、陽帆一樣會唱又會主持，還俏皮喊話：「我們要當台二線！」讓白冰冰笑誇未來可期。

