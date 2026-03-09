自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

冰冰Show班底茁壯 綠葉拚成關鍵王牌

台一線+忠蓁CP默契補位 加分節目效果

陽帆（前排左）、白冰冰帶領子弟兵東諺（後排左起）、郭忠祐、蔡家蓁、阿玟主持民視《超級冰冰Show》。（記者潘少棠攝）陽帆（前排左）、白冰冰帶領子弟兵東諺（後排左起）、郭忠祐、蔡家蓁、阿玟主持民視《超級冰冰Show》。（記者潘少棠攝）

記者林欣穎／專訪

綜藝節目百家爭鳴，舞台上有鎂光燈焦點的當家主持，當然少不了在一旁默默接球、撐場的綠葉班底。民視《超級冰冰Show》由白冰冰、陽帆領銜主持，攜手「台一線」東諺、阿玟，以及「忠蓁CP」郭忠祐、蔡家蓁共同坐鎮。

班底們近期受訪分享主持的酸甜苦辣，談起兩位「大家長」，四人不約而同笑說：「冰冰姐像嚴母，帆哥是慈父。」一嚴一慈撐起整個舞台，班底們的默契與補位，也是讓節目加分、拚高收視的隱形引擎。

冰冰Show班底茁壯 綠葉拚成關鍵王牌白冰冰（右）與陽帆搭檔多年，也一起帶出許多優秀後輩。
（記者潘少棠攝）

白冰冰如嚴母 陽帆似慈父

台一線回憶剛加入節目時的心情，直言白冰冰與陽帆個性截然不同，阿玟笑說：「帆哥溫文儒雅，冰冰姐比較急，她希望我們在高壓現場能快速掌握節奏、快速成長。」在他眼裡，白冰冰「像老闆，也像媽媽」，提到白冰冰對舞台要求極高，尤其戲劇單元從咬字、肢體到節奏，全都嚴格把關。

阿玟笑說：「她希望我們習慣高壓現場，雖然她會在檯面上洗臉我們，其實私下會摸摸頭。」東諺則打趣：「被罵久了就習慣了，沒有她這樣，反而會不踏實。」他們最常被賦予的任務就是救場、接情緒、Cue來賓，或在氣氛稍冷時補上一句話，把節目拉回軌道。

東諺（左起）、郭忠祐、蔡家蓁、阿玟擔任主持班底培養出好默契。（記者潘少棠攝）東諺（左起）、郭忠祐、蔡家蓁、阿玟擔任主持班底培養出好默契。（記者潘少棠攝）

台一線救場Cue來賓

他們每週都會檢討收視與內容，不斷調整腳步，在嚴格要求下，台一線學會的不只是反應速度，而是全方位掌握節奏的能力，台一線也幽默表示：「在外面我們也是小冰冰姐啦！」

談到低潮，台一線坦言當然有過，當自覺表現不理想，又迎來白冰冰劈頭一頓指正時，難免陷入自我懷疑。但他們選擇彼此扶持、互相提醒，「衣服歪了會幫忙拉一下，眼神別亂飄、站姿不要駝背、嘴角要記得笑。」在一次次磨合中，默契漸深。阿玟更感性表示，加入節目後能與余天、李亞萍等資深前輩同台，「那是爸爸媽媽年代的偶像，能站在旁邊真的不可思議。」

郭忠祐（左起）、蔡家蓁、陽帆、來賓沈文程、白冰冰和東諺互動笑料十足。（民視提供）郭忠祐（左起）、蔡家蓁、陽帆、來賓沈文程、白冰冰和東諺互動笑料十足。（民視提供）

忠蓁CP粉紅泡泡婆媽愛

郭忠祐與蔡家蓁以「忠蓁CP」深受觀眾喜愛，兩人的自然互動為節目增添粉紅泡泡。郭忠祐笑說，錄外景時常被觀眾追問「家蓁咧？」蔡家蓁也常被婆婆媽媽熱情催婚。郭忠祐還搞笑提到曾騎重機載著蔡家蓁唱《追夢人》，藉由致敬劉德華橋段打算帥氣登場，卻因沒抓準下歌點一陣手忙腳亂，成了難忘回憶。

白冰冰積極跟上潮流，大跳TWICE出道曲。（民視提供）白冰冰積極跟上潮流，大跳TWICE出道曲。（民視提供）

蔡家蓁坦言，主持其實很少真正放鬆，錄完影腰痠腳痠，回家後還常因太亢奮睡不著。但她始終相信：「把每一次責任顧好，節目自然會記得你。」陽帆也曾送她一句話：「人生只有三個原則：面對、接受，然後讓它過去。」這句話成了她在高壓現場的定心丸。

蔡家蓁有感而發表示，「我們也許不是每一秒都站在鏡頭前，但每一個人，都是節目不可或缺的存在。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中