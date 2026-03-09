冰冰Show班底茁壯 綠葉拚成關鍵王牌

台一線+忠蓁CP默契補位 加分節目效果

陽帆（前排左）、白冰冰帶領子弟兵東諺（後排左起）、郭忠祐、蔡家蓁、阿玟主持民視《超級冰冰Show》。（記者潘少棠攝）

記者林欣穎／專訪

綜藝節目百家爭鳴，舞台上有鎂光燈焦點的當家主持，當然少不了在一旁默默接球、撐場的綠葉班底。民視《超級冰冰Show》由白冰冰、陽帆領銜主持，攜手「台一線」東諺、阿玟，以及「忠蓁CP」郭忠祐、蔡家蓁共同坐鎮。

班底們近期受訪分享主持的酸甜苦辣，談起兩位「大家長」，四人不約而同笑說：「冰冰姐像嚴母，帆哥是慈父。」一嚴一慈撐起整個舞台，班底們的默契與補位，也是讓節目加分、拚高收視的隱形引擎。

白冰冰（右）與陽帆搭檔多年，也一起帶出許多優秀後輩。

（記者潘少棠攝）

白冰冰如嚴母 陽帆似慈父

台一線回憶剛加入節目時的心情，直言白冰冰與陽帆個性截然不同，阿玟笑說：「帆哥溫文儒雅，冰冰姐比較急，她希望我們在高壓現場能快速掌握節奏、快速成長。」在他眼裡，白冰冰「像老闆，也像媽媽」，提到白冰冰對舞台要求極高，尤其戲劇單元從咬字、肢體到節奏，全都嚴格把關。

阿玟笑說：「她希望我們習慣高壓現場，雖然她會在檯面上洗臉我們，其實私下會摸摸頭。」東諺則打趣：「被罵久了就習慣了，沒有她這樣，反而會不踏實。」他們最常被賦予的任務就是救場、接情緒、Cue來賓，或在氣氛稍冷時補上一句話，把節目拉回軌道。

東諺（左起）、郭忠祐、蔡家蓁、阿玟擔任主持班底培養出好默契。（記者潘少棠攝）

台一線救場Cue來賓

他們每週都會檢討收視與內容，不斷調整腳步，在嚴格要求下，台一線學會的不只是反應速度，而是全方位掌握節奏的能力，台一線也幽默表示：「在外面我們也是小冰冰姐啦！」

談到低潮，台一線坦言當然有過，當自覺表現不理想，又迎來白冰冰劈頭一頓指正時，難免陷入自我懷疑。但他們選擇彼此扶持、互相提醒，「衣服歪了會幫忙拉一下，眼神別亂飄、站姿不要駝背、嘴角要記得笑。」在一次次磨合中，默契漸深。阿玟更感性表示，加入節目後能與余天、李亞萍等資深前輩同台，「那是爸爸媽媽年代的偶像，能站在旁邊真的不可思議。」

郭忠祐（左起）、蔡家蓁、陽帆、來賓沈文程、白冰冰和東諺互動笑料十足。（民視提供）

忠蓁CP粉紅泡泡婆媽愛

郭忠祐與蔡家蓁以「忠蓁CP」深受觀眾喜愛，兩人的自然互動為節目增添粉紅泡泡。郭忠祐笑說，錄外景時常被觀眾追問「家蓁咧？」蔡家蓁也常被婆婆媽媽熱情催婚。郭忠祐還搞笑提到曾騎重機載著蔡家蓁唱《追夢人》，藉由致敬劉德華橋段打算帥氣登場，卻因沒抓準下歌點一陣手忙腳亂，成了難忘回憶。

白冰冰積極跟上潮流，大跳TWICE出道曲。（民視提供）

蔡家蓁坦言，主持其實很少真正放鬆，錄完影腰痠腳痠，回家後還常因太亢奮睡不著。但她始終相信：「把每一次責任顧好，節目自然會記得你。」陽帆也曾送她一句話：「人生只有三個原則：面對、接受，然後讓它過去。」這句話成了她在高壓現場的定心丸。

蔡家蓁有感而發表示，「我們也許不是每一秒都站在鏡頭前，但每一個人，都是節目不可或缺的存在。」

