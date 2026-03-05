李翊君獻聲鑽石舞台之夜 開心與翁立友做公益

李翊君（圖）和翁立友再度受邀參加「鑽石舞台之夜」演唱會。（萬星傳播提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕傳唱天后李翊君及台語歌王翁立友二度受邀參加「鑽石舞台之夜」演唱會，身經百戰的李翊君心情仍是緊張，她說：「大家看到瓜哥在台上幽默自然，據我所知，他常找工作人員開會，絞盡腦汁把秀做到最好，工作人員皮都繃得很緊。」直誇胡瓜非常認真用功。

李翊君和翁立友（圖）再度受邀參加「鑽石舞台之夜」演唱會。（萬星傳播提供）

「鑽石舞台之夜」演唱會3月21日、22日在北流登場，李翊君再次受邀直呼榮幸，「這個秀讓我最佩服的是瓜哥取之於社會、用之於社會，把演出收入轉為公益，幫助需要幫助的人，很開心再次受邀一起做好事。」翁立友也說：「每次見到瓜哥，他都會拍拍我的肩膀說謝謝，其實我才要謝謝他給我做公益的機會。」

對於這次的合作，兩人都表示與胡瓜合作沒有壓力。李翊君說：「以瓜哥的主持功力，再不會講話的歌手也能被帶得很歡樂，而且我有綜藝魂，完全沒有問題。」翁立友也說：「和瓜哥在舞台上的互動我很放心，加上歐弟和康康哥，我們私下聊天就像在re稿培養默契，跟著這些優秀的大哥們，我很安心。」

