娛樂 最新消息

魏如萱攻蛋怪奇開場 空降橫躺開唱

金曲歌后魏如萱昨今兩天在小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會。（好多音樂提供）金曲歌后魏如萱昨今兩天在小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會。（好多音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后「娃娃」魏如萱5度攻蛋，昨今兩天在小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，小她21歲的鮮肉男友Ian回美國念書沒現身，兒子路易則化身小粉絲到場力挺。昨晚魏如萱力邀「自然捲」的老搭檔奇哥合體，兩人合唱《坐在巷口的那對男女》等經典歌曲，掀起鐵粉滿滿回憶。

魏如萱開場橫躺「從天而降」。（好多音樂提供）魏如萱開場橫躺「從天而降」。（好多音樂提供）

開場魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱《隕石》，震撼揭開演唱會的序幕。即使懸在半空，躺著唱歌的她，聲音依舊穩定且充滿情緒，唱功絲毫不受影響。演唱會舞台以「回」字形結構貫穿，結合燈光、雷射與影像，隨著歌曲不斷變換角度，時而完整鋪展、時而透視鏤空，完整揭示「怪奇的珍珠」主題。

魏如萱（左）力邀奇哥擔任嘉賓，重現「自然捲」時期的夯曲。（好多音樂提供）魏如萱（左）力邀奇哥擔任嘉賓，重現「自然捲」時期的夯曲。（好多音樂提供）

去年魏如萱歷經感情風波，她在台上罕吐心聲，5度攻蛋的她說：「現在覺得站在這裡不是一件理所當然的事情，我這段時間已經不知道話應該要怎麼說了，所以我覺得把想說的話都放在歌裡面。」不忘笑問歌迷：「如果我今天話講得很少，你們是不是會覺得很奇怪？」

昨晚唱到《還是要相信愛情啊混蛋們》時，魏如萱走上環形舞台繞場，近距離與看台區粉絲互動，幾乎把整座小巨蛋走透透。她點名樂手與觀眾互動，興奮高喊：「用你最強烈的肢體語言，表達你有多相信愛情！」昨晚首場票房粗估8成，今天還有第二場的演出。

點圖放大body

