余香凝《雙囍》嫁來台灣！ 遺憾父女關係疏離 入戲太深淚崩片場

余香凝很開心來台演出電影《雙囍》，對於故事中的情境相當有共鳴。（記者陳奕全攝）

記者許世穎／專訪

香港影后余香凝來台演出賀歲片《雙囍》，和劉冠廷飾演一對準新人，為了男方離異父母，試圖在一天之內完成兩場婚禮。電影除了笑談喜事，也探討家庭及婚姻關係。余香凝透露，接到邀約時相當開心，也笑說角色設定「好得有點太完美了！」但確實對故事深感共鳴。

電影裡劉冠廷努力讓分開多年的父母各自滿意，讓余香凝回想起自己的人生經驗。她透露，父母同樣是分開的狀態，但也笑說，如果現實中真的是老公要辦兩場婚禮，「應該不會陪對方瘋！」

余香凝（右）和劉冠廷在《雙囍》中飾演一對籌辦婚禮的準新人。（水花電影提供）

戲外余香凝2020年結婚，婚禮恰逢疫情，簡單低調，甚至與角色一樣是在懷孕期間完成。她回憶當天第一次看到老公如此放得開，「那天真的很不一樣。」談到未來是否會想再盛大慶祝，她淡然表示：「我們沒有特別去討論十年、二十年之後會怎樣。」比起未來藍圖，她更在意當下的陪伴。

提到與周星馳班底田啟文的父女對手戲，也讓余香凝想起現實中與父親的距離感，一場「拜別父母」的戲中，田啟文說了許多感人心裡話，讓她當場淚崩，「因為那些話是我現實中一直渴望聽到爸爸對我說的話。」她也提醒自己，不再複製上一代的裂痕，把重心放在能夠改變的地方，同時形容電影結局溫柔而不流於虛假，讓她相信非常適合在賀歲檔欣賞。

《雙囍》將於2月17日大年初一在台上映，男主角劉冠廷正巧還有另一部參演作品《功夫》打對台，有望掀起如2023年好萊塢《奧本海默》與《Barbie芭比》的「芭本海默」熱潮，創造雙贏的「功囍發財」效應。

