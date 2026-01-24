霍諾德今攀爬101全球屏息盯直播 積極試爬 隔窗親切和民眾打招呼

艾力克斯霍諾德今天挑戰攀登台北101，讓世界看見台灣。（Netflix提供）

〔記者許世穎／專題報導〕就是今天！自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，不僅全台關注，更將透過Netflix進行全球直播，讓世界看見台灣。

艾力克斯霍諾德來台挑戰攀登台北101，最近仍積極訓練，也已進行多次試爬。 （Netflix提供）

他近日積極「試爬」猶如真人版蜘蛛人，讓不少在附近高樓上班的上班族，還有在101吃尾牙的民眾興奮直擊，他甚至在窗外和民眾打招呼，相當親民。

身為全球最傑出、最廣為人知的攀岩運動員之一，霍諾德以無繩索或任何安全設備進行自由攀登美國最具代表性的峭壁而聞名。他能夠掌控恐懼、在壓力下保持專注，並以嚴謹的紀律挑戰大膽目標，重新定義了人類潛能的界限。

霍諾德最著名的冒險堪稱是在優勝美地國家公園中，高度等同兩座台北101大樓的「酋長岩」選擇不靠繩索、垂直向上攀爬高聳參天的陡峭岩壁，憑著絕不放棄的堅定意志，完成這項「無繩獨攀」創舉，過程也被奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》完整記錄。

經歷過無數挑戰，霍諾德說這些年已經習慣了恐懼，但也提到「不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。他今天能否順利攀登台北101，備受關注。

《赤手獨攀台北101：直播》2小時特別節目將於今天上午9點在Netflix播出，預計攀爬地點為「信義路與松智路交叉口的邊角」，現場將以攀爬者安全為重，目前101東南向人行道已拉起管制區域，但89樓觀景台仍正常營業，上觀景台有機會近距離觀賞到他攀爬101的英姿，民眾若到現場記得注意安全，遵守秩序。

