《人物專訪》TRASH林頤原單飛 住龍穴房練功 謝五月天音樂啟蒙 回鹿港閉關 寫紅毯致愛妻

TRASH去年奪下金曲奬的最佳樂團，吉他手林頤原與女星葉芸希結婚1年多，見到同團戰友阿夜跟博文都搶先當爸，坦言仍在努力，受訪笑說：「不會等太久，大家都是『勸生』，勸我早點生，希望這一兩年會有好消息，一切隨緣。」透露還打算跟老婆到歐洲度蜜月，霸氣喊：「反正她想要去哪裡都好。」大方開了支票。

林頤原單飛發行台語專輯《鼓仔燈》，特地暫別愛妻，獨自回鹿港老家閉關，他的表哥在家鄉經營飯店，喬了一間有大師加持過的「龍穴房」讓他長住創作。回想高中畢業後就北上求學玩樂團，這次返鄉閉關，除了寫歌，每天也會把握時間跟父母一起用餐。

林頤原感性分享：「離開家鄉到今年這16年，都沒有在鹿港待那麼長的時間，感覺很特別，每天跟父母吃飯聊天，這是一件很幸福的事情。」覺得這3個禮拜時間過得飛快，也激增了許多靈感。

去年TRASH奪下金曲獎最佳樂團，林頤原也被當地鄉親封為「鹿港之光」，他笑說：「爸爸很感動，感覺這幾年的努力家人全都看到了。」

提到音樂的啟蒙，林頤原透露國小的時候聽到天團五月天的歌，便立定了要玩樂團的志向，「感覺很不可思議啦，我最喜歡的歌曲《憨人》，這首台語歌充滿力量又很勵志。」讓從小在鹿港都跟家人講台語的林頤原，也決定要做一張自己的台語專輯。

林頤原曾經在表演時遇過五月天，他也大方向偶像告白，「每一個我都會用力握手道謝，比較常跟瑪莎哥聊天，只是跟他們聊天都好緊張，心臟都要很大顆。」

林頤原（右）與女星葉芸希結婚1年多，感情非常甜蜜。（翻攝IG）

林頤原透露返鄉閉關是為了更專注，老婆大人沒有同行，他們每天用視訊聊天，反而有種「小別勝新婚」的感覺，他在專輯中收錄的歌曲《紅毯》就是寫給另一半，特別邀請愛妻葉芸希獻聲，堪稱是兩人愛的結晶。

