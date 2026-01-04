自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》TRASH林頤原單飛 住龍穴房練功 謝五月天音樂啟蒙 回鹿港閉關 寫紅毯致愛妻

TRASH的林頤原單飛發片，回到家鄉鹿港閉關創作。（華納音樂提供）TRASH的林頤原單飛發片，回到家鄉鹿港閉關創作。（華納音樂提供）

記者陽昕翰／專訪

TRASH去年奪下金曲奬的最佳樂團，吉他手林頤原與女星葉芸希結婚1年多，見到同團戰友阿夜跟博文都搶先當爸，坦言仍在努力，受訪笑說：「不會等太久，大家都是『勸生』，勸我早點生，希望這一兩年會有好消息，一切隨緣。」透露還打算跟老婆到歐洲度蜜月，霸氣喊：「反正她想要去哪裡都好。」大方開了支票。

林頤原單飛發行台語專輯《鼓仔燈》，特地暫別愛妻，獨自回鹿港老家閉關，他的表哥在家鄉經營飯店，喬了一間有大師加持過的「龍穴房」讓他長住創作。回想高中畢業後就北上求學玩樂團，這次返鄉閉關，除了寫歌，每天也會把握時間跟父母一起用餐。

林頤原感性分享：「離開家鄉到今年這16年，都沒有在鹿港待那麼長的時間，感覺很特別，每天跟父母吃飯聊天，這是一件很幸福的事情。」覺得這3個禮拜時間過得飛快，也激增了許多靈感。

去年TRASH奪下金曲獎最佳樂團，林頤原也被當地鄉親封為「鹿港之光」，他笑說：「爸爸很感動，感覺這幾年的努力家人全都看到了。」

提到音樂的啟蒙，林頤原透露國小的時候聽到天團五月天的歌，便立定了要玩樂團的志向，「感覺很不可思議啦，我最喜歡的歌曲《憨人》，這首台語歌充滿力量又很勵志。」讓從小在鹿港都跟家人講台語的林頤原，也決定要做一張自己的台語專輯。

林頤原曾經在表演時遇過五月天，他也大方向偶像告白，「每一個我都會用力握手道謝，比較常跟瑪莎哥聊天，只是跟他們聊天都好緊張，心臟都要很大顆。」

林頤原（右）與女星葉芸希結婚1年多，感情非常甜蜜。（翻攝IG）林頤原（右）與女星葉芸希結婚1年多，感情非常甜蜜。（翻攝IG）

林頤原透露返鄉閉關是為了更專注，老婆大人沒有同行，他們每天用視訊聊天，反而有種「小別勝新婚」的感覺，他在專輯中收錄的歌曲《紅毯》就是寫給另一半，特別邀請愛妻葉芸希獻聲，堪稱是兩人愛的結晶。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中