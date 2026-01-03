自由電子報
娛樂 最新消息

《週末綜藝戰》白冰冰性感出擊 胡瓜秀客語版身騎白馬

白冰冰（左三）穿性感禮服，擔綱大牌秀。（民視提供）白冰冰（左三）穿性感禮服，擔綱大牌秀。（民視提供）

〔記者林欣穎、傅茗渝／台北報導〕週末綜藝戰火熱開打，三位綜藝天王天后各自端出亮眼橋段拚收視。胡瓜主持的《週末最強大》本週邀來多位實力派唱將同台獻聲，不僅嗨唱經典閩南語歌曲，還驚喜秀出客語版《身騎白馬》；白冰冰《超級冰冰Show》則以華麗中空性感服裝登場，盛裝重現秀場風華；康康《綜藝一級棒》主打回憶殺，林佳儀、何妤玟合唱經典歌曲，勾起觀眾滿滿青春記憶。

胡瓜（中）《週末最強大》破天荒獻唱客家版《身騎白馬》。（華視提供）胡瓜（中）《週末最強大》破天荒獻唱客家版《身騎白馬》。（華視提供）

《週末最強大》「瓜瓜夜總會」單元找來孫協志、向蕙玲、荒山亮、袁小迪等實力唱將，並與跨國新秀金琳、韋喆同台演出。當現場演唱《身騎白馬》時，胡瓜突發奇想點名外籍藝人挑戰翻唱，韓國、義大利、聖露西亞等多國語言輪番上陣，讓全場驚喜連連。歐弟更當場「挖洞」拱胡瓜秀客家話，胡瓜爽快獻唱兩句，罕見的客語版本笑翻全場。

白冰冰則找來秀場傳奇邢峰、高群、方怡萍同台，邢峰見她火辣登場忍不住調侃，白冰冰幽默回應氣氛熱烈。《綜藝一級棒》同樣精彩，除了經典對唱，「歌中劇」單元以軍中情人為題，李子森為杜忻恬單手伏地挺身示愛；陳孟賢質疑吳美琳身分，她自稱「壽桃小公主」，他回嗆「罐頭塔哥哥」，互動逗趣。

點圖放大body

