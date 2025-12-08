（胡如虹和她的藝人朋友們） 療癒歌姬蔡淳佳 用音樂相遇知音

蔡淳佳12月13日將首度在Legacy TERA舉辦「淳粹・25周年」演唱會。（記者胡如虹攝）

文．攝影／胡如虹

許久不見新加坡歌手蔡淳佳，前陣子她來台宣布12月13日將在Legacy TERA舉辦「淳粹・25周年」演唱會，算算時間，她居然有17年未在台灣公開露面了。

雖然17年不見，歌迷依然惦念她療癒人心的歌聲，感謝她開演唱會圓了他們的青春夢想。而我的手機鈴聲也還播放著當年和熊天平一起為她寫的歌《相遇》，她溫柔清亮的嗓音讓打電話給我的朋友都忍不住讚美：「這是誰唱的歌，好好聽哦！」

音樂讓蔡淳佳和許多人相遇，結下了美好的緣分。

蔡淳佳和周杰倫、孫燕姿是同期出道的歌手。（資料照）

兩職兼修 歌聲是天賦．驗光師是專業

蔡淳佳說：「沒想到我都唱了25年了！」她這些年沒有來台灣出新作品，甚至連新加坡也鮮少公開露面唱歌，但其實她一直都還在唱，只是因為合作的唱片公司在中國，讓其他地方的歌迷誤以為她不再唱歌，專心去當驗光師了。

唱歌是老天給蔡淳佳的天賦，驗光師是蔡淳佳念書學的專業，兩者都讓她割捨不下。

蔡淳佳很感謝老天給了她選擇的機會，她在歌唱事業碰到瓶頸時，選擇回新加坡結婚，「我跟老公都交往10年了，如果再不回去，老公可能就跑了。當了歌手之後不好再去幫人家打工，結婚後我又閒不下來，就去創業。」

蔡淳佳開了一家精品眼鏡行，這些年她既是歌手，也是眼鏡行老闆，更重要的是婚姻生活幸福，尤其是老公現在幫她接管眼鏡行，她有更多的時間可以放在唱歌上，發現一切都是最好的安排。

蔡淳佳這些年仍繼續唱歌，同時也經營一家精品眼鏡行。（記者胡如虹攝）

迂迴前行 歌手路遇挫．圓夢不急一時

年輕時，蔡淳佳曾感嘆自己的歌唱事業不如同期的歌手順遂，唱片公司常要她翻唱別人的歌，她不懂為什麼不能唱新歌，覺得那是歌唱路上的瓶頸；後來她還碰到唱片公司人事變動，發了專輯卻無法來台做宣傳，歌唱事業起起伏伏。但年紀漸長，回頭再看這一路，才懂得上天給她選擇的美意，讓她不只是歌手，也能創業投入社會。

「歌手當久了，會覺得自己是被孤立的，不太了解外面的行情、世界。但是當你做生意、做驗光師的時候，什麼人都得看，會接觸到人生百態，感覺很不一樣。」蔡淳佳說歌手和驗光師兩個工作都有非常好的價值。

她以前當藝人不太懂得表達，做生意之後，每天跟客人接觸溝通，變得比較會表達；做生意解決方案的時候，她又能發揮藝人的創意，兩個工作互補，給了她很多的養分。

入圍金曲 周董一句同學、情誼不言而喻

蔡淳佳和周杰倫、孫燕姿都是2000年出道的歌手，她笑說和周杰倫、孫燕姿算是同學，她雖然沒有跟他們一樣成為天王天后，但曾經和張惠妹、孫燕姿、蔡健雅、莫文蔚、梁靜茹一起入圍過金曲獎最佳國語女歌手獎，是她最風光的時刻。

而她和周杰倫碰面的機會不多，沒想到多年前在上海碰到周杰倫，他還問候她：「同學，好久不見！」這一句「同學」有一種特別的情誼，讓她感覺特別溫馨。

不是每一個會唱歌的人都有機會大紅大紫，但只要有作品留下來，歌曲能夠感動人心，不斷被傳唱就值了。

蔡淳佳有很多歌留在歌迷的心中，無論是《陪你看日出》、《慶幸有你愛我》，還是今年才推出的單曲《茉莉花香》，她的歌聲總是觸動人心，聽著她的歌，心會自然的變溫柔、變恬靜，很療癒，很美好。

蔡淳佳（左）和胡如虹。（記者胡如虹攝）

