自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們） 療癒歌姬蔡淳佳 用音樂相遇知音

蔡淳佳12月13日將首度在Legacy TERA舉辦「淳粹・25周年」演唱會。（記者胡如虹攝）蔡淳佳12月13日將首度在Legacy TERA舉辦「淳粹・25周年」演唱會。（記者胡如虹攝）

文．攝影／胡如虹

許久不見新加坡歌手蔡淳佳，前陣子她來台宣布12月13日將在Legacy TERA舉辦「淳粹・25周年」演唱會，算算時間，她居然有17年未在台灣公開露面了。

雖然17年不見，歌迷依然惦念她療癒人心的歌聲，感謝她開演唱會圓了他們的青春夢想。而我的手機鈴聲也還播放著當年和熊天平一起為她寫的歌《相遇》，她溫柔清亮的嗓音讓打電話給我的朋友都忍不住讚美：「這是誰唱的歌，好好聽哦！」

音樂讓蔡淳佳和許多人相遇，結下了美好的緣分。

蔡淳佳和周杰倫、孫燕姿是同期出道的歌手。（資料照）蔡淳佳和周杰倫、孫燕姿是同期出道的歌手。（資料照）

兩職兼修 歌聲是天賦．驗光師是專業

蔡淳佳說：「沒想到我都唱了25年了！」她這些年沒有來台灣出新作品，甚至連新加坡也鮮少公開露面唱歌，但其實她一直都還在唱，只是因為合作的唱片公司在中國，讓其他地方的歌迷誤以為她不再唱歌，專心去當驗光師了。

唱歌是老天給蔡淳佳的天賦，驗光師是蔡淳佳念書學的專業，兩者都讓她割捨不下。

蔡淳佳很感謝老天給了她選擇的機會，她在歌唱事業碰到瓶頸時，選擇回新加坡結婚，「我跟老公都交往10年了，如果再不回去，老公可能就跑了。當了歌手之後不好再去幫人家打工，結婚後我又閒不下來，就去創業。」

蔡淳佳開了一家精品眼鏡行，這些年她既是歌手，也是眼鏡行老闆，更重要的是婚姻生活幸福，尤其是老公現在幫她接管眼鏡行，她有更多的時間可以放在唱歌上，發現一切都是最好的安排。

蔡淳佳這些年仍繼續唱歌，同時也經營一家精品眼鏡行。（記者胡如虹攝）蔡淳佳這些年仍繼續唱歌，同時也經營一家精品眼鏡行。（記者胡如虹攝）

迂迴前行 歌手路遇挫．圓夢不急一時

年輕時，蔡淳佳曾感嘆自己的歌唱事業不如同期的歌手順遂，唱片公司常要她翻唱別人的歌，她不懂為什麼不能唱新歌，覺得那是歌唱路上的瓶頸；後來她還碰到唱片公司人事變動，發了專輯卻無法來台做宣傳，歌唱事業起起伏伏。但年紀漸長，回頭再看這一路，才懂得上天給她選擇的美意，讓她不只是歌手，也能創業投入社會。

「歌手當久了，會覺得自己是被孤立的，不太了解外面的行情、世界。但是當你做生意、做驗光師的時候，什麼人都得看，會接觸到人生百態，感覺很不一樣。」蔡淳佳說歌手和驗光師兩個工作都有非常好的價值。

她以前當藝人不太懂得表達，做生意之後，每天跟客人接觸溝通，變得比較會表達；做生意解決方案的時候，她又能發揮藝人的創意，兩個工作互補，給了她很多的養分。

入圍金曲 周董一句同學、情誼不言而喻

蔡淳佳和周杰倫、孫燕姿都是2000年出道的歌手，她笑說和周杰倫、孫燕姿算是同學，她雖然沒有跟他們一樣成為天王天后，但曾經和張惠妹、孫燕姿、蔡健雅、莫文蔚、梁靜茹一起入圍過金曲獎最佳國語女歌手獎，是她最風光的時刻。

而她和周杰倫碰面的機會不多，沒想到多年前在上海碰到周杰倫，他還問候她：「同學，好久不見！」這一句「同學」有一種特別的情誼，讓她感覺特別溫馨。

不是每一個會唱歌的人都有機會大紅大紫，但只要有作品留下來，歌曲能夠感動人心，不斷被傳唱就值了。

蔡淳佳有很多歌留在歌迷的心中，無論是《陪你看日出》、《慶幸有你愛我》，還是今年才推出的單曲《茉莉花香》，她的歌聲總是觸動人心，聽著她的歌，心會自然的變溫柔、變恬靜，很療癒，很美好。

蔡淳佳（左）和胡如虹。（記者胡如虹攝）蔡淳佳（左）和胡如虹。（記者胡如虹攝）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中