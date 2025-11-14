胡釋安認提供粿粿住處 不知情受牽連

胡釋安（右）撇「知情包庇」粿粿婚外情，但曾在家裡，與粿粿（左起）、王子、胡瓜、胡祖薇一起開耶誕趴。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕范姜彥豐上個月怒控妻子粿粿婚內出軌王子，指出女方在今年3月與王子等人赴美旅遊兩周後態度轉變、幾乎不再回家。昨則爆出粿粿那段時間長期借住在胡釋安家中，而這也成為她與范姜分居、跟王子碰面的地方。對此，胡釋安發出聲明強調自己是「在不知情下被牽連」，並否認外界指控他「知情包庇」的不實說法。

「粿王戀」風波延燒至今，昔日在《全明星運動會》與王子、粿粿交好的紅隊隊友們幾乎都噤聲未表態，繼一同赴美旅遊的簡廷芮、王品澔被爆有私情的傳聞後，同行的胡釋安則被傳替粿粿隱瞞不倫戀。胡釋安表示，當時粿粿找上他表明自己需要空間「處理離婚事宜並冷靜」，所以在范姜彥豐知情，也經過自己女友同意後，短暫提供自己與女友同居的住所給粿粿做落腳處，對於粿粿與王子的婚外情他事前完全不知情。



胡釋安說自己是事後透過范姜彥豐才得知相關情事，他也隨即要求粿粿搬離，「我已向他（范姜）說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。」並說相關事件應回歸至當事者，希望外界給予足夠空間。范姜彥豐也說有收到胡釋安私下的道歉與說明，「我理解他的處境希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」

