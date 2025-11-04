自由電子報
楊貴媚挑戰孤獨等級量表 做不到一個人看電影-影后奪傅雷螢幕初吻 吃飯2扮夫妻

傅雷（左）和楊貴媚二度搭檔合作，相處起來很有默契。 （記者王文麟攝）傅雷（左）和楊貴媚二度搭檔合作，相處起來很有默契。 （記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚與傅雷繼《影后》後，再度在公視+影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》中合作，飾演相守多年的老夫妻。因戲裡談論「一個人」話題，昨受訪時楊貴媚挑戰網路流傳的「孤獨等級量表」，她指出自己可以一個人做手術、一個人吃火鍋，卻不能一個人自己看電影，「無法討論相關劇情，這個我不可以！」

她也無法獨旅，因她沒有任何電子支付方式，也不會用手機查地圖，自己走會迷路，像是有一回，她突發奇想，打算從忠孝東路附近搭捷運回家，沒想到在東區地下街迷路，最後仍是在路邊攔計程車返家。

接著談及對「吃」的記憶，楊貴媚分享自己最難忘的料理是媽媽煮的燒酒雞，可惜現在媽媽生病，再也不能下廚，「我雖然也會做，不過味道就是不對，沒辦法完全複製，媽媽的愛就是少了，所以食物的記憶很珍貴。」

此外，傅雷出道超過50年，他提到先前在《影后》中跟楊貴媚的激情吻戲，竟是他的螢幕初吻，原因是以前拍戲比較保守，親密戲都靠借位拍攝，他形容兩人是像夫妻般一樣自然地進入狀況，這回二度合作，楊貴媚嬌羞稱：「因為傅雷大哥值得依靠！」

