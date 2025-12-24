自由電子報
娛樂 最新消息

王ADEN校園演出翻車！台北跨年被取消 宜蘭也緊急跟進

歌手王ADEN風波延燒，繼台北市之後，宜蘭市跨年晚會演出也沒了。（翻攝臉書）歌手王ADEN風波延燒，繼台北市之後，宜蘭市跨年晚會演出也沒了。（翻攝臉書）

〔記者游明金／宜蘭報導〕歌手王ADEN日前因校園演出陷入爭議，除了在舞台上對突發狀況反應失控，事後拍片更引發「公審未成年學生」質疑；台北市已取消他今年跨年晚會的演出，宜蘭市公所今天也宣佈，王ADEN宜蘭市跨年晚會的演出取消。

在王ADEN事件爭議發酵下，台北市觀傳局考量跨年活動形象，率先宣布取消王ADEN於台北跨年晚會的演出。但網友發現，王ADEN仍列名在宜蘭市跨年晚會演出名單，要求主辦單位重新評估是否適合讓其登台。

宜蘭市公所昨晚與今早連續開會討論，上午發表聲明表示，有關宜蘭市舉辦《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會卡司，基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN的演出將取消，公所將協請廠商安排其他節目內容替代。

回顧事件起因，王ADEN日前受邀至桃園某高中參與聖誕演唱會，一名女學生在社團老師引導下臨時登台，隨著音樂即興跳舞，意外打斷原本表演流程。王ADEN當下表情明顯不悅，事後也在社群平台拍片還原經過。不少網友批評王ADEN欠缺風度且拍片讓未成年學生成為輿論焦點，已超出單純澄清範圍，甚至被認為公審，相關批評聲浪持續延燒。

