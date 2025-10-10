自由電子報
娛樂 最新消息

褚明仁、王識賢悼顏正國 《好小子》修復版將重映

王識賢（左）、古斌現身顏正國靈堂悼念。（記者鍾志均攝）王識賢（左）、古斌現身顏正國靈堂悼念。（記者鍾志均攝）

〔記者鍾志均／新北報導〕「好小子」顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲，位於板橋的靈堂昨午正式開放，和他合作過的王識賢、古斌、電影《粽邪》監製鄒介中，以及國家影視聽中心董事長褚明仁等業內好友相繼現身悼念；其中褚明仁透露，《好小子》系列電影已完成修復，希望能藉此懷念他，預計將重新上映。

國家影視聽中心董事長褚明仁透露顏正國參演的《好小子》已修復完成。（記者鍾志均攝）國家影視聽中心董事長褚明仁透露顏正國參演的《好小子》已修復完成。（記者鍾志均攝）

褚明仁形容顏正國是「跨世代的藝術工作者」，從童星時期的《好小子》，到近年執導的《角頭2：王者再起》和自導自演的《少年吔》都以不同身分觸動觀眾；他提到激動處一度哽咽到無法言語，表示大家都還在消化這個消息，透露告別式日期最快一兩天內就會公布。

鄒介中（左）悼念顏正國（左三）。（翻攝自臉書）鄒介中（左）悼念顏正國（左三）。（翻攝自臉書）

曾與顏正國合作《角頭2：王者再起》的王識賢坦言，聽朋友說才知道他（顏正國）罹癌，約一年多沒聯繫，直呼顏正國是心中最好的導演，給予表演很大空間，遺憾難以再合作。

王識賢形容顏正國個性一直很熱血，對朋友很仗義，又對家人孝順用心；古斌同樣眼眶泛淚表示阿國導演總是報喜不報憂，希望他一路好走，好好休息。

