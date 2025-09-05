陳奕尬《男公館》4帥 逞胸鬥肌慘翻車

《男公館》主演群周予天（左起）、林輝瑝、陳奕、邱偲琹、張立昂、羅宏正，現場首播片花氣氛熱烈。（達騰娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣原創影集《男公館》昨受邀參加第十七屆「亞洲影視內容高峰會」，並首度公開片花，成為今年唯一入選的台灣影集。主演張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹與製作人陳奕盛裝亮相。張立昂坦言，跳脫過往「霸總」形象挑戰新角色讓他很有成就感，而為戲健身也成了主演群的共同笑料。

激情戲片花首曝 哽咽謝何潤東、温昇豪、柯叔元、王彩樺客串

請繼續往下閱讀...

邱偲琹說演員們曾比拚伏地挺身，還拉她當負重，最後由周予天奪冠。周予天和羅宏正爆料溫泉戲幕後，眾人為展現好身材提前斷水24小時猛練，結果正式開拍時，水位過高、蒸氣瀰漫，練好的肌肉全隱形。陳奕還偷偷墊腳，張立昂也用盡小動作，只為讓胸肌浮出水面。

花絮影片驚喜曝光柯叔元、何潤東、温昇豪、王彩樺、任容萱等大咖客串，陳奕哽咽表示為邀前輩、同輩演出每天打無數通電話，看到完成品相當感動。片花還可見激情戲，包括周予天遭高英軒侵犯，以及陳奕與王彩樺的親密演出，陳奕笑言：「彩樺姐超好笑，她沒有一次台詞講一樣。」

現場演員也被追問感情近況。邱偲琹過去大方與電視大佬郭建宏之子郭方儒放閃，這回被問結婚計畫卻支支吾吾，只說「沒有求婚、沒有喜訊，我還很年輕」。林輝瑝則爽快認愛《全明星運動會》啦啦隊女神畇二，透露兩人相識已久，交往約半年，相處穩定。

