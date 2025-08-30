水川麻美《零日攻擊》電暈張洛偍忘詞 單純小子羞吻完女神哭了

水川麻美（右）、張洛偍在《零日攻擊》有一場臉紅心跳的吻戲。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾演出日劇《重啟人生》、《東京女子圖鑑》的水川麻美演出台劇《零日攻擊》第五集《兩岸密屍》將在今晚播出，她在劇中飾演不擇手段想取得綠卡的日籍人士，除了有驚險動作場面，還和張洛偍有場臉紅心跳的吻戲。

水川麻美這回來台拍戲，最大挑戰是理解並說出大量中文台詞，但她提到與張洛偍合作，笑說張洛偍很單純，在拍攝彼此靠近的場面時，「他真的會害羞，這讓我印象深刻。」拍攝結束時，張洛偍甚至哭了出來，讓水川麻美也忍不住被感染落淚，最後兩人互道辛苦並相擁告別。

請繼續往下閱讀...

水川麻美（左）在《零日攻擊》摸胸肌挑選裸男。（牽猴子提供）

不只吻戲，張洛偍還被水川麻美電到，他說親密戲開拍前，兩人先走戲，也都很放鬆、很有默契。比較有趣的是張洛偍在這部戲唯一一次NG，是因為不小心被水川麻美的眼神電到，當場突然忘詞，結果全劇組都笑翻了。張洛偍開玩笑說：「身為粉絲突然當機很正常吧！」

此外，水川麻美難得與台灣劇組合作，她原本擔心文化與語言的差異會對拍攝造成影響，但實際開拍後，發現根本不需要擔心，因工作人員與演員都給予非常大的支持。而這集都在高雄取景拍攝，有場演習的戲在高雄中央公園站拍攝，水川麻美十分驚豔，直呼：「沒想到捷運站居然能與公園結合得非常有設計感。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法