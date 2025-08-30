晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

水川麻美《零日攻擊》電暈張洛偍忘詞 單純小子羞吻完女神哭了

水川麻美（右）、張洛偍在《零日攻擊》有一場臉紅心跳的吻戲。（牽猴子提供）水川麻美（右）、張洛偍在《零日攻擊》有一場臉紅心跳的吻戲。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾演出日劇《重啟人生》、《東京女子圖鑑》的水川麻美演出台劇《零日攻擊》第五集《兩岸密屍》將在今晚播出，她在劇中飾演不擇手段想取得綠卡的日籍人士，除了有驚險動作場面，還和張洛偍有場臉紅心跳的吻戲。

水川麻美這回來台拍戲，最大挑戰是理解並說出大量中文台詞，但她提到與張洛偍合作，笑說張洛偍很單純，在拍攝彼此靠近的場面時，「他真的會害羞，這讓我印象深刻。」拍攝結束時，張洛偍甚至哭了出來，讓水川麻美也忍不住被感染落淚，最後兩人互道辛苦並相擁告別。

水川麻美（左）在《零日攻擊》摸胸肌挑選裸男。（牽猴子提供）水川麻美（左）在《零日攻擊》摸胸肌挑選裸男。（牽猴子提供）

不只吻戲，張洛偍還被水川麻美電到，他說親密戲開拍前，兩人先走戲，也都很放鬆、很有默契。比較有趣的是張洛偍在這部戲唯一一次NG，是因為不小心被水川麻美的眼神電到，當場突然忘詞，結果全劇組都笑翻了。張洛偍開玩笑說：「身為粉絲突然當機很正常吧！」

此外，水川麻美難得與台灣劇組合作，她原本擔心文化與語言的差異會對拍攝造成影響，但實際開拍後，發現根本不需要擔心，因工作人員與演員都給予非常大的支持。而這集都在高雄取景拍攝，有場演習的戲在高雄中央公園站拍攝，水川麻美十分驚豔，直呼：「沒想到捷運站居然能與公園結合得非常有設計感。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中