Jolin全身黏液破蛋 DIY愉悅打破束縛

蔡依林身穿性感的火辣膠衣。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林赴美拍攝新歌《DIY》MV，開場她全身包裹特製黏液，從蛋中「破殼」而出，象徵自我愉悅的重生，更比喻她出道26週年的全新蛻變。為呈現這關鍵畫面，導演力邀好萊塢特效化妝師設計高黏性蛋液，拍攝後她甚至要以熱水沖洗至少半小時才能完全清潔。

Jolin在MV中破殼而出。（凌時差提供）

團隊遠赴環球影城攝影棚高規格拍攝，歷經3個月後製，打造出視覺震撼鉅作。由於製作規模龐大，精細程度遠超以往，連Jolin都忍不住笑說：「落地後的每一分 鐘都在花錢！」因此拍攝過程分秒必爭。

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MV延續《Pleasure》的世界觀，由「女宙斯」掌控全局，透過一顆巨蛋孵化出全新主角「愉悅化身」，她一人分飾三角，還要與16位無頭的暗黑騎士對戰，透過舞蹈與力量突破重圍。這些舞者與騎士其實全是Jolin的不同化身，隱喻打破自我束縛、逆轉命運。

Jolin分享拍攝趣事，某天晚餐後原定進行定裝，但時間到了工作人員敲門卻無人應門，連電話也聯絡不上，整整消失20分鐘。本來大家第一時間都以為她又偷偷跑去練舞，但她解釋：「其實當晚我只是累到在房間睡著了，但原來我勤奮的血液一直刻在大家心裡。」打趣補充：「七宗罪裡的懶惰，在我這裡真的不會發生！」

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