方文琳喉嚨卡卡懼唱 半夜向王偉忠求救

洪都拉斯（左起）、方文琳、王偉忠、楊烈、黃嘉千、羅美玲和網紅泰國娘娘一起合作舞台劇，現場歡笑聲不斷。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕製作人王偉忠與方文琳、黃嘉千等人昨出席舞台劇《明星養老院》2.0記者會，這也是方文琳自去年治療食道癌零期後，首度重返舞台高歌。她開刀至今已滿1年，每3個月定期回診追蹤，復元狀況良好。不過曾以玉女歌手出道的她坦言對唱歌反而沒把握，「不是因為大病初癒，而是當演員之後就沒有自信了。」

方文琳先前演出竟半夜傳訊向王偉忠求救：「我明天不要唱了，我唱的沒有以前好聽！」王偉忠安慰她：「現在當然不可能像以前一樣好聽，但這個年紀唱出來，特別有味道。」只是方文琳仍不時受困於內心關卡，經常向醫師反映「喉嚨卡卡的」，醫師則回：「沒事，是妳心理的問題。」

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此外，黃嘉千單身1年，她說目前沒有追求者，也沒想過談姐弟戀，王偉忠被問到是否幫忙介紹對象，他幽默回應：「我的朋友都快70歲了，現在女孩子不要找這麼老的，增添麻煩啦！」

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