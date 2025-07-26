吳怡霈心碎遭10年經紀人騙走400萬 舞台劇台詞呼應實況

吳怡霈（左）和康茵茵在舞台劇中除了飾演母女，還有許多各個年代的唱跳演出。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳怡霈、康茵茵昨彩排舞台劇《西門町一番地》，其中吳怡霈有句台詞是「就是缺錢才來演舞台劇」，正好呼應她近日真實處境。她5月發現被前經紀人詐騙，損失達400萬，對方還冒用她的名義詐騙他人兜售演唱會門票。吳怡霈受訪時表示目前已聯絡不上對方，相關事宜全交由律師處理，「已經走法律程序了」。

吳怡霈去年接連演出的3齣舞台劇演出費也被前經紀人捲款騙走，自嘲在「義演」，還當場轉頭向劇團總監謝念祖開玩笑說：「今晚演完直接給我現金，像以前的紅包場一樣！」

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吳怡霈和這名前經紀人感情如同姊妹，對方甚至擁有她家的門禁卡，她坦言事發後從未感到憤怒，更多的是心碎，「她在我身邊10年，信任這一題真的很難解。」好在她現在已經能釋懷，因康茵茵說和吳怡霈合作，她像大海一樣給人安全感，吳怡霈立刻接話自虧：「我的錢也像是扔進大海。」

此外，邵大倫、夏語心主持公視臺語台《歡喜來party》，傳出公視嫌「主持人low」，只錄了6集就喊卡，康茵茵是夏語心的閨密，心疼夏語心在演藝事業很努力，八點檔也演很好。

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