晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李敏鎬飆戲安孝燮 末日打怪靠想像力

李敏鎬（左起）、蔡秀彬、導演金秉祐、申承浩、NANA、安孝燮出席《全知讀者視角》，眾人分享拍片花絮。（采昌提供）李敏鎬（左起）、蔡秀彬、導演金秉祐、申承浩、NANA、安孝燮出席《全知讀者視角》，眾人分享拍片花絮。（采昌提供）

〔記者鍾志均／首爾報導〕安孝燮、李敏鎬主演韓國奇幻動作鉅片《全知讀者視角》昨在首爾舉辦媒體試映，包括蔡秀彬、申承浩、NANA等演員也出席，眾人在片中面對末日降臨，合力打怪，劇情高潮迭起，CG（電腦合成）特效更媲美好萊塢大片，令觀眾目不轉睛。

《全知讀者視角》斥資6.4億 蔡秀彬徒手結蠶絲解鎖任務

《全知讀者視角》斥資300億韓幣（約台幣6.4億元）打造，故事改編同名小說，安孝燮飾演的讀者「金獨子」遇上小說情節變成真實場景，他說拍攝太好玩，和火龍打鬥是難得的機會，都靠想像力演戲，打趣表示「因為演的是平凡上班族，平凡就是最大的武器。」

出道10年的安孝燮首度主演電影，他的角色雖是平凡人，卻能靠完成任務獲得各種技能，對抗強大怪物；安孝燮表示第一次閱讀劇本時就深深被吸引，希望觀影大眾就算不是原著小說的粉絲，也能愛上這部電影。

李敏鎬演出小說主角「劉眾赫」，在遇上安孝燮後雙強聯手擊敗怪物，展現強大化學反應；暌違10年再演韓片的李敏鎬坦言有些緊張，加上電影是奇幻題材，多半在綠幕前演戲，讓他思考未來綠幕演戲的機會只會更多。

談到飾演的劉眾赫一角，李敏鎬坦言平時運用想像力的機會並不多，「不過電影讓我有很多空間去思考動作畫面，從中獲得豐富的情感」，還說：「能和人面對面演戲很好，但演員具備想像力和創造力也是必要的。」

演出韓劇《現在撥打的電話》爆紅的蔡秀彬在《全》片飾演安孝燮同事，擁有從手中變出蠶絲的超能力，被韓媒虧其他人都持刀劍等武器，唯獨她赤手空拳，逗樂眾人。蔡秀彬說，拍攝現場會用線條玩遊戲，和導演一起解決各種難題，「相對之下，我不用太辛苦，謝謝大家的陪伴」。

導演金秉祐自信表示，主演群在海外市場都有一定知名度，他也不斷反思在動作奇幻類型的題材中該如何拍攝、尋求突破，「相信不管有沒有看過原著的粉絲，在兩小時片長內都能獲得滿足，感受最大的觀影樂趣」；《全知讀者視角》23日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中