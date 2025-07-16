李敏鎬飆戲安孝燮 末日打怪靠想像力

李敏鎬（左起）、蔡秀彬、導演金秉祐、申承浩、NANA、安孝燮出席《全知讀者視角》，眾人分享拍片花絮。（采昌提供）

〔記者鍾志均／首爾報導〕安孝燮、李敏鎬主演韓國奇幻動作鉅片《全知讀者視角》昨在首爾舉辦媒體試映，包括蔡秀彬、申承浩、NANA等演員也出席，眾人在片中面對末日降臨，合力打怪，劇情高潮迭起，CG（電腦合成）特效更媲美好萊塢大片，令觀眾目不轉睛。

《全知讀者視角》斥資6.4億 蔡秀彬徒手結蠶絲解鎖任務

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《全知讀者視角》斥資300億韓幣（約台幣6.4億元）打造，故事改編同名小說，安孝燮飾演的讀者「金獨子」遇上小說情節變成真實場景，他說拍攝太好玩，和火龍打鬥是難得的機會，都靠想像力演戲，打趣表示「因為演的是平凡上班族，平凡就是最大的武器。」

出道10年的安孝燮首度主演電影，他的角色雖是平凡人，卻能靠完成任務獲得各種技能，對抗強大怪物；安孝燮表示第一次閱讀劇本時就深深被吸引，希望觀影大眾就算不是原著小說的粉絲，也能愛上這部電影。

李敏鎬演出小說主角「劉眾赫」，在遇上安孝燮後雙強聯手擊敗怪物，展現強大化學反應；暌違10年再演韓片的李敏鎬坦言有些緊張，加上電影是奇幻題材，多半在綠幕前演戲，讓他思考未來綠幕演戲的機會只會更多。

談到飾演的劉眾赫一角，李敏鎬坦言平時運用想像力的機會並不多，「不過電影讓我有很多空間去思考動作畫面，從中獲得豐富的情感」，還說：「能和人面對面演戲很好，但演員具備想像力和創造力也是必要的。」

演出韓劇《現在撥打的電話》爆紅的蔡秀彬在《全》片飾演安孝燮同事，擁有從手中變出蠶絲的超能力，被韓媒虧其他人都持刀劍等武器，唯獨她赤手空拳，逗樂眾人。蔡秀彬說，拍攝現場會用線條玩遊戲，和導演一起解決各種難題，「相對之下，我不用太辛苦，謝謝大家的陪伴」。

導演金秉祐自信表示，主演群在海外市場都有一定知名度，他也不斷反思在動作奇幻類型的題材中該如何拍攝、尋求突破，「相信不管有沒有看過原著的粉絲，在兩小時片長內都能獲得滿足，感受最大的觀影樂趣」；《全知讀者視角》23日全台上映。

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