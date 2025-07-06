晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高雄今停班課 啤酒節急喊卡-告五人飆嗓全場秒變KTV

告五人演唱多首夯曲，滿場歌迷跟著合唱。（寬寬整合行銷提供）告五人演唱多首夯曲，滿場歌迷跟著合唱。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」前兩天活動順利落幕，無奈丹娜絲颱風襲台，高雄市今天停班停課，主辦單位昨晚宣布第三天的活動取消，粉絲無緣見到Super Junior-D&E、高爾宣、盧廣仲、許富凱等藝人的精彩表演，相關退票細節可洽官方臉書。

范逸臣回歸舞台 頌樂性感壓軸

昨天包括夯團告五人、輝人、頌樂、范逸臣、派偉俊、HUR+等藝人接力登場，范逸臣重拾歌手身分，選唱《海闊天空》、《溫柔》、《你把我灌醉》等多首夯曲，幽默表示：「如果全都唱自己的歌，事前就不用準備這麼辛苦了。」音樂才子派偉俊率則以雙舞台的熱情表演嗨翻全場。

正妹女團HUR+準備精彩舞曲，包括《BOSSY》、《GODDESS》以及最新單曲《WBTR》，大夥都以火辣造型現身，團員透露這陣子認真飲食控制、運動，還有人跑去埋線。

即將推出新專輯的告五人也受邀登台，帶來《愛人錯過》、《愛在夏天》等多首夯曲，滿場觀眾都跟著大合唱，雲安笑說啤酒節的場地真的好大，「讓我們想到在世運開演唱會的時候，有夠寬，剛剛跑完有點喘。」

輝人（右）身穿藍色球衣帥氣登台。（讀者提供）輝人（右）身穿藍色球衣帥氣登台。（讀者提供）

韓國女團MAMAMOO的輝人及頌樂在壓軸接力登台，掀起活動高潮，她們演出前還吃了麻辣火鍋，近來推出華語單曲《Floating Free》的頌樂特地選唱這首新歌，粉絲反應非常熱烈。

高雄今停班課 啤酒節急喊卡-告五人飆嗓全場秒變KTV頌樂（左）壓軸登台，狂秀中文嗨翻全場。
（讀者提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中