高雄今停班課 啤酒節急喊卡-告五人飆嗓全場秒變KTV

告五人演唱多首夯曲，滿場歌迷跟著合唱。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」前兩天活動順利落幕，無奈丹娜絲颱風襲台，高雄市今天停班停課，主辦單位昨晚宣布第三天的活動取消，粉絲無緣見到Super Junior-D&E、高爾宣、盧廣仲、許富凱等藝人的精彩表演，相關退票細節可洽官方臉書。

范逸臣回歸舞台 頌樂性感壓軸

昨天包括夯團告五人、輝人、頌樂、范逸臣、派偉俊、HUR+等藝人接力登場，范逸臣重拾歌手身分，選唱《海闊天空》、《溫柔》、《你把我灌醉》等多首夯曲，幽默表示：「如果全都唱自己的歌，事前就不用準備這麼辛苦了。」音樂才子派偉俊率則以雙舞台的熱情表演嗨翻全場。

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正妹女團HUR+準備精彩舞曲，包括《BOSSY》、《GODDESS》以及最新單曲《WBTR》，大夥都以火辣造型現身，團員透露這陣子認真飲食控制、運動，還有人跑去埋線。

即將推出新專輯的告五人也受邀登台，帶來《愛人錯過》、《愛在夏天》等多首夯曲，滿場觀眾都跟著大合唱，雲安笑說啤酒節的場地真的好大，「讓我們想到在世運開演唱會的時候，有夠寬，剛剛跑完有點喘。」

輝人（右）身穿藍色球衣帥氣登台。（讀者提供）

韓國女團MAMAMOO的輝人及頌樂在壓軸接力登台，掀起活動高潮，她們演出前還吃了麻辣火鍋，近來推出華語單曲《Floating Free》的頌樂特地選唱這首新歌，粉絲反應非常熱烈。

頌樂（左）壓軸登台，狂秀中文嗨翻全場。

（讀者提供）

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