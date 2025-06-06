演藝圈攜手體壇組台灣隊！挑戰180天攻頂3大聖山

阿傑（左起）、雷艾美、文姿云、陳彥博、八弟、Max和蕭俊文（前），將挑戰登頂歐亞非三大聖山。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《上山吧！台灣隊》集結《上山下海過一夜》主持群雷艾美、八弟、阿傑和Max，並領軍台灣體壇頂尖運動員陳彥博、文姿云和蕭俊文等人，挑戰在180天內登頂歐亞非三大聖山。昨舉辦行前記者會，陳彥博、阿傑重申安全至上，雷艾美和八弟吐露煩惱，Max則力拚在高峰端出珍奶。

身為極地馬拉松第一人，陳彥博呼籲登山、冒險最重要的就是團隊安全、後勤通報和當下的判斷，「這些絕對要遵守，在戶外若遇到問題不去解決，就會衍生成災難，以致風險提高。」也專業地提到，當海拔超過1600公尺後需特別留意身體是否出現高山症症狀。

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至於未來是否有機會挑戰世界第一高峰喜馬拉雅山？陳彥博笑說：「我相信這應該會是節目第三篇章。」一旁冒險經驗豐富的阿傑則說，「世上總共有14座高峰，若我們能勇闖3座就很不錯了。」

節目將橫跨三洲征服三大聖山，從非洲吉力馬札羅、歐洲馬特洪峰，到台灣聖稜線7座百岳，10日將率先出發至非洲拍攝動物大遷移，雷艾美坦言擔心遇到生理期，但還好有5年外景夥伴們的照顧；八弟說自己有分離焦慮症，所以每次出發前會先打給老婆；Max則透露正在研發如何在高峰上端出珍珠奶茶。

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