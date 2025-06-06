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娛樂 最新消息

楊貴媚《與惡2》神演技 逼瘋剪接師陷選擇障礙

Catchplay總經理楊麗貞（左起）、製作人江承恩、公視節目部經理於蓓華、楊貴媚、薛仕凌、于子育和製作人林昱伶與導演林君陽宣傳明天開播的《我們與惡的距離》第二季。（記者陳奕全攝）Catchplay總經理楊麗貞（左起）、製作人江承恩、公視節目部經理於蓓華、楊貴媚、薛仕凌、于子育和製作人林昱伶與導演林君陽宣傳明天開播的《我們與惡的距離》第二季。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚與薛仕凌、于子育等人昨出席文化部舉辦的「台流來襲」記者會。楊貴媚在《我們與惡的距離》第二季中飾演一位城府極深的政治人物，導演林君陽透露：「她一場戲會給出憤怒、哀怨、孤獨等多種情緒，讓剪接室陷入選擇障礙。」

楊貴媚也分享過去拍攝李安導演的《飲食男女》，有場邊洗碗邊落淚的戲，拍了數次，李安卻問：「怎麼都沒哭？」攝影師幫她說：「她有哭，而且每一條都在同一點。」李安後來說：「妳演得太精準，讓我無法動剪刀。」雖沒點明對錯，卻讓她反思表演的彈性，現在同樣一場戲會演出不同版本。

此外，楊貴媚也參與了與導演樓一安、演員莫子儀合作的新作《喝酒吧！笨蛋》。樓一安開玩笑吐槽莫子儀「龜毛到極致」，兩人經常在片場爭執。他舉例說：「有場宋緯恩跟王渝萱的歌舞戲，小莫只是在後面彈鋼琴，鏡頭根本沒拍到他，但他還是對彈琴的手勢斤斤計較，讓我翻白眼！」

他指出通常都是演員哀求導演「拜託，再來一次」，但碰上莫子儀，反倒是他這個導演得先低頭說：「對不起，那我再來一次。」

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