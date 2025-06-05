黃明志王彩樺挺自由 合體嗨唱-豬頭皮同台楊烈大喊值得啦 島嶼天光壓軸大合唱

黃明志（左）和王彩樺合唱，逗笑全場。

（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕六四天安門事件36週年，昨晚在台北國際會議中心舉辦的「挺自由愛台灣」公益演唱會，邀集楊烈、黃明志、王彩樺等人獻唱，為自由與台灣的主體性發聲，最後全體還大合唱曾獲金曲獎年度歌曲的《島嶼天光》，場面動人。

朱約信（左）很高興能幫楊烈伴奏。

（記者潘少棠攝）

由「印太戰略智庫」主辦的「挺自由愛台灣」公益演唱會，楊烈與「豬頭皮」朱約信攜手演唱《如果能夠》，朱約信還說：「能幫楊烈大哥伴奏，一輩子值得啦！」楊烈還演唱電影《奪標》主題曲《My Way》，鼓勵台灣民眾：「只要堅持一定能奪標！」

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日本視障歌手大山桂司來台獻唱《望春風》。

（記者潘少棠攝）

楊烈還談到：「自由跟民主最重要，沒有這兩者，人無法生活、行走社會，國家就是要有自由和民主，這是爭取來的，用生命、血汗爭取來的，拚多少命才有今天的自由民主，絕對不能被人毀滅、破壞。」

另外楊烈也提到：「台灣一路走來非常辛苦，現在世界需要的台灣，不是過去沒人認識的台灣，要有強烈信心，可以做更多事情，台灣需要大家的智慧和力量，在世界上永遠都最勇！」

日本視障歌手大山桂司獻唱《望春風》，感謝台積電讓他家鄉熊本經濟活絡。黃明志則帶來嘲諷意味十足，中國「小粉紅」最害怕聽到的《玻璃心》，笑說這是「世界名曲」。

另外黃明志也與王彩樺合唱蛇年應景「歪歌」《蛇出來》，王彩樺還加碼帶來招牌曲《保庇》，並性感呈現《但是又何奈》、《熱線你和我》等嗨歌。

演唱會發起人矢板明夫則談到，去年拿到台灣國籍，成為光榮台灣人，「我希望成為勇敢的台灣人。」也透露籌備演唱會受到很多干擾打壓，「有些藝人決定出場，但受到贊助方壓力不得不退出；有些歌曲演出前一週版權方說涉及敏感問題不授權。」

聯電創辦人曹興誠則說：「六四讓我們了解，和共產黨講民主是對牛彈琴。」並說：「全世界願意幫助我們，前提是我們願意幫助自己。」期盼大罷免能成功。

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