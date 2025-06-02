晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Eason端午嗨爆高雄 安可曲唱不停

陳奕迅高雄最終場火力全開，獻上驚喜壓軸禮物。（My Kan提供）陳奕迅高雄最終場火力全開，獻上驚喜壓軸禮物。（My Kan提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅「FEAR and DREAMS」巡演高雄站最終場於5月31日登場，儘管檔期調整，最後3場仍全數完售，他火力全開，不只加碼4首安可曲，演出結束後歌迷歡呼聲一波高過一波，他不捨地重返舞台，獻上第五首《十年》作為送給觀眾的壓軸禮物。

陳奕迅身體復元開唱，展現滿滿活力。（My Kan提供）陳奕迅身體復元開唱，展現滿滿活力。（My Kan提供）

陳奕迅日前確診新冠肺炎，3場演唱會延期至端午連假期間，面對仍堅持到場的觀眾，多次深深鞠躬，「非常抱歉，是我不好，不夠健康，可能太瘦了。」對於因改期而無法前來的歌迷，他也誠摯致歉；話鋒一轉隨即自嘲：「如果不是因為大家的支持，差點要付錢做紙牌人去坐在位子上了！」

陳奕迅巡演期間享受慢活，隨意靠著的柱子都爆紅。 （翻攝自IG）陳奕迅巡演期間享受慢活，隨意靠著的柱子都爆紅。 （翻攝自IG）

暌違12年重返高雄開唱，Eason掀起了一波「打卡熱」，他親自錄製的捷運到站廣播引起熱議，許多粉絲為了聽到他用台語親切問候，不惜來回搭乘數趟；就連他在巡演空檔體驗南台灣的慢活節奏，隨意倚靠的柱子都爆紅，被歌迷命名為「陳奕迅柱」，成為了新地標。

高雄站一連6場圓滿落幕，每晚都有歌迷準備不同顏色的玻璃紙，配合手機燈海隨歌曲氛圍變換色彩，還有花樣百出的應援牌輪番登場，粉絲高舉「高雄謝謝你」、「台北大巨蛋來嗎？」與他互動，Eason也用台語回應：「哇矮哩！」

「FEAR and DREAMS」巡演唱完第165場，也正式進入倒數階段，他幽默預告：「下一次演出，說不定可以更親近地唱唱聊聊。」並當場承諾：「下一次我會多開一些，我對高雄非常有信心。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中