Eason端午嗨爆高雄 安可曲唱不停

陳奕迅高雄最終場火力全開，獻上驚喜壓軸禮物。（My Kan提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅「FEAR and DREAMS」巡演高雄站最終場於5月31日登場，儘管檔期調整，最後3場仍全數完售，他火力全開，不只加碼4首安可曲，演出結束後歌迷歡呼聲一波高過一波，他不捨地重返舞台，獻上第五首《十年》作為送給觀眾的壓軸禮物。

陳奕迅身體復元開唱，展現滿滿活力。（My Kan提供）

陳奕迅日前確診新冠肺炎，3場演唱會延期至端午連假期間，面對仍堅持到場的觀眾，多次深深鞠躬，「非常抱歉，是我不好，不夠健康，可能太瘦了。」對於因改期而無法前來的歌迷，他也誠摯致歉；話鋒一轉隨即自嘲：「如果不是因為大家的支持，差點要付錢做紙牌人去坐在位子上了！」

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陳奕迅巡演期間享受慢活，隨意靠著的柱子都爆紅。 （翻攝自IG）

暌違12年重返高雄開唱，Eason掀起了一波「打卡熱」，他親自錄製的捷運到站廣播引起熱議，許多粉絲為了聽到他用台語親切問候，不惜來回搭乘數趟；就連他在巡演空檔體驗南台灣的慢活節奏，隨意倚靠的柱子都爆紅，被歌迷命名為「陳奕迅柱」，成為了新地標。

高雄站一連6場圓滿落幕，每晚都有歌迷準備不同顏色的玻璃紙，配合手機燈海隨歌曲氛圍變換色彩，還有花樣百出的應援牌輪番登場，粉絲高舉「高雄謝謝你」、「台北大巨蛋來嗎？」與他互動，Eason也用台語回應：「哇矮哩！」

「FEAR and DREAMS」巡演唱完第165場，也正式進入倒數階段，他幽默預告：「下一次演出，說不定可以更親近地唱唱聊聊。」並當場承諾：「下一次我會多開一些，我對高雄非常有信心。」

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