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娛樂 最新消息

（人物專訪）Melody傲嬌傻白甜轉性 來台24年活出自己喜歡的樣子

Melody認為所有的好與壞都是成就自己的一部分。（記者胡舜翔攝）Melody認為所有的好與壞都是成就自己的一部分。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

女星Melody從小在美國成長，大學畢業後就來台發展，至今已有24年。無論是歌唱、演戲還是主持，她都繳出亮眼的成績單。

Melody7歲時就長得相當甜美可愛。（Melody提供）Melody7歲時就長得相當甜美可愛。（Melody提供）Melody在18歲時與父母合照。（Melody提供）Melody在18歲時與父母合照。（Melody提供）

Melody形容自己學生時代是個「傻白甜還帶點傲嬌」的女生，幾乎沒遇過什麼挫折，來到台灣後才開始感受到挑戰和文化衝擊。但她說非常喜歡在台灣的生活，「我這20年來創造出了另一個自己，能夠活出自己喜歡的樣子很棒！」

Melody（左三）22歲大學畢業，全家人開心合影。（Melody提供）Melody（左三）22歲大學畢業，全家人開心合影。（Melody提供）

★911事件體悟生命無常 決定離開舒適圈

談起小時候的夢想，Melody說她常更換志向，其中堅持最久的是歌手夢。她從小和外婆一起看瓊瑤劇，對台灣並不陌生，也曾看過《五燈獎》，這些都成為她歌手夢的起點。特別是當時參賽者張惠妹的表現對她影響深刻，「那時候台灣的音樂圈非常澎湃，張惠妹是我們那個年代的偶像。」

Melody（右四）參加洛杉磯華埠小姐選美比賽獲得冠軍。（Melody提供）Melody（右四）參加洛杉磯華埠小姐選美比賽獲得冠軍。（Melody提供）

Melody求學以來一直是學霸，在名校UCLA主修國際社會學與政治學，大學畢業後很快就拿到科技業商業顧問的工作。然而當年（2001年）發生911事件讓她深刻反思人生，「生命無常，我開始思考如果只剩一天，想成就怎麼樣的自己？那時候覺得自己很喜歡表演，不想留在舒適圈。」這才毅然決然到台灣發展。

Melody剛來台發展，出道當歌手時期很青澀。（Melody提供）Melody剛來台發展，出道當歌手時期很青澀。（Melody提供）

★感謝人生導師張小燕 教導面對與處理的信念  

Melody回顧當初來台的經歷，最不習慣的是文化上的差異，「在台灣講話比較含蓄，（亞洲人）都看破不說破，但美國都是說破。」她還提到在美國會習慣用擁抱打招呼，但發現在台灣不能輕易這樣做，會被誤以為是有好感。不過Melody依然很喜歡在台灣的日子，她感謝家人放手讓她去嘗試，總是給予她很大的安全感，能夠任性、做自己。

提到圈內影響她最深的人，Melody感謝張小燕不時給予建議、引導，「她是我最敬佩的人，她教我『人生不管遇到什麼事，就是面對、處理』。」這句話也成為她日後面對各種挑戰的信念支柱。

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