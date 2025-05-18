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娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》陳華公主淪打工妹 五月晚霞「億」鳴驚人 看齊偶像Jolin挑戰唱跳

陳華的偶像是蔡依林，期許未來也能挑戰唱跳歌曲。（記者潘少棠攝）陳華的偶像是蔡依林，期許未來也能挑戰唱跳歌曲。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

新生代歌手陳華外型亮麗，她從小就是美人胚子，出道就唱紅了夯曲《想和你看五月的晚霞》，受訪笑說：「原來大家都還沒聽膩啊！我覺得很感恩。」更霸氣稱：「可是我的人生目標是要唱非常非常多首的金曲，我會繼續努力，要向周興哲看齊。」

陳華兒時拍攝的可愛藝術照。（鮪魚肚影音提供）陳華兒時拍攝的可愛藝術照。（鮪魚肚影音提供）

★受寵養成公主病  家道中落學獨立

陳華出身富裕家庭，從小被當成公主寵愛，沒想到父母親離婚後家裡財務出狀況，打趣家道中落之後才讓她學習著獨立。

陳華招認兒時個性叛逆，真的有公主病，「每天是過著小公主般的生活，包括吃香喝辣，還可以天天出門去髮廊洗頭，我脾氣大，動不動就躺在地上哭。」

陳華3歲時留著男生頭。（鮪魚肚影音提供）陳華3歲時留著男生頭。（鮪魚肚影音提供）陳華幼稚園的畢業照片。（鮪魚肚影音提供）陳華幼稚園的畢業照片。（鮪魚肚影音提供）

直到陳華的父母離異後，她跟父親分離後沒有再見過面，而媽媽忙著工作，她也多了要照顧弟弟的責任。

陳華的弟弟小她5歲，國中時媽媽離家到外地工作，家裡就她跟弟弟兩個人，個性嗆辣的她，跟弟弟從小打架打到大，最嚴重的一次是被打到頭噴血送醫，直到近年姊弟倆的感情才逐漸變好。

陳華學生時代留著妹妹頭。（鮪魚肚影音提供）陳華學生時代留著妹妹頭。（鮪魚肚影音提供）

YouTuber幸遇伯樂嚴爵   開啟歌手生涯

陳華從學生時期就喜歡唱歌，高中開始玩樂團，當年最愛唱艾薇兒的搖滾歌曲，她笑說：「因為愛表演，我算是風雲人物，學妹路過看到我，可是會尖叫的那種。」

陳華自稱不算是校花等級，「長得普通，可能是因為唱歌好聽才受到歡迎。」打趣是到了大學之後才開始打扮變美，「我從大學美貌才開始發芽，身旁也出現比較多的追求者。」

陳華高中時還有戴牙套。（鮪魚肚影音提供）陳華高中時還有戴牙套。（鮪魚肚影音提供）

陳華在高中跟大學都是熱音社，也參加過許多歌唱比賽，可惜都因為太緊張沒能獲得好成績。後來她與國小同學林言奕開始當YouTuber，在網上翻唱歌曲逐漸受到矚目，最終簽給伯樂嚴爵，正式開啟了歌手生涯。

陳華的偶像是天后蔡依林，透露從小就想當歌手，儘管媽媽起初常潑冷水，反對她當藝人，她仍堅定說：「我的人生沒有其他目標，就是很喜歡唱歌。」她前陣子開唱就很認真挑戰唱跳，看齊自己的偶像。

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