晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

歐巴退伍了 李到晛接新戲亨願免費會粉

李到晛退伍後，傳出有望接演戲劇新作，人氣超夯。（翻攝自X）李到晛退伍後，傳出有望接演戲劇新作，人氣超夯。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國歐巴退伍，人氣依舊火爆，包括演出《黑暗榮耀》打開知名度的李到晛、人氣男團MONSTA X成員亨願都在昨天完成兵役生活，兩人沒有太多休息時間，回歸演藝圈幾乎是無縫接軌。

亨願感謝粉絲一路相挺，將辦免費見面會寵粉。（翻攝自X）亨願感謝粉絲一路相挺，將辦免費見面會寵粉。（翻攝自X）

李到晛入伍前累積多部作品，包括《Sweet Home》、《五月的青春》、《壞媽媽》等戲劇鞏固大勢地位，去年還穿軍服出席百想藝術大賞，以《破墓》獲頒電影最佳男新人獎，人氣和實力兼具。

韓媒報導，李到晛有望接下韓國雙人編劇「洪氏姊妹」打造的新作《Grand Galaxy》（暫譯），該劇號稱男版《德魯納酒店》，李到晛有望3度合作女星高旻示，令粉絲期待。

亨願一退伍就和成員慶祝出道10週年，公司更宣布他將於17日在首爾舉辦免費見面會寵粉，他開心表示：「MONBEBE（粉絲名）我回來了真的好想你們！當兵期間收到大家的來信，給我很大的力量，托你們的福，才能健康的退伍。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中