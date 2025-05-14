歐巴退伍了 李到晛接新戲亨願免費會粉

李到晛退伍後，傳出有望接演戲劇新作，人氣超夯。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國歐巴退伍，人氣依舊火爆，包括演出《黑暗榮耀》打開知名度的李到晛、人氣男團MONSTA X成員亨願都在昨天完成兵役生活，兩人沒有太多休息時間，回歸演藝圈幾乎是無縫接軌。

亨願感謝粉絲一路相挺，將辦免費見面會寵粉。（翻攝自X）

李到晛入伍前累積多部作品，包括《Sweet Home》、《五月的青春》、《壞媽媽》等戲劇鞏固大勢地位，去年還穿軍服出席百想藝術大賞，以《破墓》獲頒電影最佳男新人獎，人氣和實力兼具。

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韓媒報導，李到晛有望接下韓國雙人編劇「洪氏姊妹」打造的新作《Grand Galaxy》（暫譯），該劇號稱男版《德魯納酒店》，李到晛有望3度合作女星高旻示，令粉絲期待。

亨願一退伍就和成員慶祝出道10週年，公司更宣布他將於17日在首爾舉辦免費見面會寵粉，他開心表示：「MONBEBE（粉絲名）我回來了真的好想你們！當兵期間收到大家的來信，給我很大的力量，托你們的福，才能健康的退伍。」

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