永野芽郁爆「雙劈」40歲人夫田中圭、韓星金武俊

田中圭（左）和永野芽郁親密照流出，兩人遭日媒爆料大搞不倫戀，但都力撇男女關係。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕25歲日星永野芽郁向來形象討喜，有「小綾瀨遙」封號，豈料日媒《週刊文春》昨祭出震撼彈，踢爆她「雙劈」40歲人夫男星田中圭和大1歲的韓星金武俊，消息引爆粉絲熱議，火速登上日網熱搜。

外型甜美獲封「小綾瀨遙」 深夜勾男星回家否認不倫戀

《週刊文春》去年秋天收到爆料，開始跟蹤永野芽郁和田中圭，兩人2021年因合作電影《接棒家族》相識，據悉於去年9月交往，週刊公開兩人多張親密合照，包括去年傳出交往後的10月28日、31日，甚至12月還一起變裝去遊樂園約會。

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報導指出，永野芽郁日前重新審視這段不倫戀，田中圭接受她的說法，兩人開始保持距離；但4月7日永野芽郁結束活動後，被媒體捕捉到田中圭現身接送的畫面，兩人共度一夜，傳言田中圭有女方家鑰匙，感情甜蜜。

永野芽郁（右）爆出約會同劇韓國男星金武俊，雙方公司皆否認。（翻攝自X）

怎料4月15日，日媒又拍到永野芽郁和《新聞主播》同劇男星金武俊約會，兩人因戲結緣，據知金武俊在永野家中度過一夜，還傳出返韓前都住在永野家。

對於不倫爆料，永野芽郁透過公司否認和田中圭、金武俊交往，堅稱行為引發誤會，公司也稱她本人深刻反省中；被捲入三角戀的金武俊透過公司回應：「確實去過永野小姐的家，但她母親在場，並非單獨相處。」稱非常尊敬永野芽郁，否認交往。

田中圭昨發表千字文致歉，並力撇交往，他曾遭日媒直擊從永野家中離開，當下再三否認外遇，對於留宿女方家中，他回應「是我喝醉了，她照顧我」，指兩人現已不再頻繁見面。

田中圭和息影女星SAKURA結婚14年，育有二女，2018年也曾傳出與同劇女星內田理央約會，但後來不了了之。永野芽郁出道以來少有緋聞，沒想到一爆出就是「腳踏兩條船」，未來星途恐將大受影響。

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